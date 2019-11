Desmantellen a Granada una impremta de bitllets falsos de 5 euros

El detingut els imprimia en la seva pròpia casa, on va ser intervingut material suficient per a imprimir prop d'un miler d'exemplars

Actualitzada 04/11/2019 a les 17:33

La Policia Nacional ha detingut a Granada a un home que falsificava bitllets de cinc euros des d'una impremta que havia muntat en el seu propi domicili, on s'han intervingut alguns bitllets en procés d'impressió i material suficient per a imprimir prop d'un miler d'exemplars més.Les recerques es van iniciar arran de la informació facilitada per un anònim que aportava dades sobre un supòsit falsificador, segons ha informat la Policia Nacional en una nota.Després de verificar la informació rebuda, els agents van identificar a un home amb antecedents per fets similars les dades dels quals coincidien amb els aportats en la denúncia.Aquesta persona podria haver distribuït petites quantitats de bitllets de cinc euros falsos durant els últims dos anys.Segons la Policia, duia a terme la impressió d'una manera molt artesanal i ell mateix s'encarregava de la seva distribució.Les recerques policials van permetre conèixer que centenars de bitllets falsificats pel detingut havien estat distribuïts per Andalusia, especialment per la província de Granada.Durant un registre del seu habitatge van intervenir sis bitllets de cinc euros impresos per les dues cares pendents de tallar, retallas de bitllets impresos corresponents a uns 30 bitllets més i material per a la impressió d'aproximadament altres mil bitllets de cinc euros que estaven en procés de producció.