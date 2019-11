Demanen tres frankfurts i un sandvitx en un bar de Roma i els cobren 119 euros

La família, amb dos nens, fugia de la pluja, i no es va fixar en els preus del local, on un frankfurt val 22 euros

Actualitzada 04/11/2019 a les 15:24

Una família italiana ha estat l'última víctima dels considerats preus abusius que alguns locals de Roma posen als seus productes. Segons informa el diari local Il Messaggero la família havia visitat els museus Vaticans i es va posar a ploure fortament pel que es van refugiar en un bar de la via della Conciliazione, el gran carrer que uneix el Vaticà amb el Castell de Sant'Angelo.Allí van demanar tres frankfurts i un sandvitx de pernil i formatge, més tres llaunes de Coca-Cola i una aigua. El total del compte van ser 119 euros i 34 cèntims.En el compte es pot apreciar que cada salsitxa amb patates fregides costa 22 euros i que se'ls va fer un càrrec pel servei del cambrer de 17,34 euros. El pare de la famila, formada per la seva dona i dos nens i que venien de la zona sud-est d'Itàlia, va assegurar que amb les presses no es van fixar en els preus del menú, però que el dia abans «havíem anat a un restaurant darrere del Panteó: paguem el mateix, però per un sopar complet».El diari va preguntar pel cas a l'amo del local, que es va excusar assegurant que els seus preus estan al menú. «No podem dir que són preus populars. Però si és car o no és una qüestió subjectiva», assegurava l'amo, que destacava que el seu restaurant està prop del Vaticà.