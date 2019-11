La causa judicial està oberta per homicidi

Actualitzada 03/11/2019 a les 17:26

La jutgessa de guàrdia de Rubí ha acordat aquest diumenge presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home detingut per matar presumptament la seva parella a Castellbisbal. La causa judicial està oberta per homicidi. Els fets van passar aquest dijous al voltant de les onze de la nit, quan el suposat autor dels fets, de 52 anys i veí del municipi, hauria matat la seva dona. Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord van fer-se càrrec de la investigació per esclarir els fets.