Presó per a l'autor d'un robatori amb violència que n'havia comès quatre més en dos mesos

Els Mossos d'Esquadra detenen el lladre després d'estrebar el collar d'or a una turista enmig del Gòtic de Barcelona

Actualitzada 03/11/2019 a les 11:59

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres passat un home de 30 anys, veí de Barcelona, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència. Els fets van ocórrer el mateix dia a primera hora de la tarda, quan tres agents van ser alertats per adreçar-se al carrer Sombrerers de Barcelona, a Ciutat Vella, per una possible estrebada de collaret. Des del lloc dels fets, els mossos van parlar amb la víctima, una turista de 73 anys, que els va explicar que un home va arrancar-li el collar d’or que duia posat mentre caminava en companyia de la seva filla. Els agents també van parlar amb una testimoni que va descriure l'home que hauria realitzat l’estrebada i que va causar lesions a la dona.Els tres agents van iniciar recerca pels carrers propers amb les tres motos policials, prestant atenció especial a la descripció facilitada fins a trobar un home que seguia un grup de persones i que coincidia amb la descripció donada. Els mossos van aturar, identificar i escorcollar l’home sospitós i se li van trobar dues cadenes d’or que no va saber concretar l’origen, i en el mateix lloc de l’actuació policial, un altre testimoni que hauria seguit l’individu després de veure l’estrebada, va assenyalar-lo com a presumpte autor dels fets.La víctima i la seva filla també van poder reconèixer-lo com autor del robatori declarant-ho davant del jutge a petició dels agents per tal d’evitar que les víctimes marxessin al seu país d’origen i no poguessin incriminar al lladre. Des de setembre passat, aquest mateix home ha estat detingut fins a quatre vegades més a Barcelona per diversos robatoris amb violència, majoritàriament de cadenes d’or, i amb ús d’arma de foc simulada en un dels cassos.La investigació del cas va relacionar tots aquests fets i va comprovar que anteriorment acumulava antecedents penals similars fora de Catalunya per delictes del mateix tipus. L’arrestat ha passat a disposició judicial i ha ingressat a presó.D’altra banda, dijous, 31 d’octubre, agents dels Mossos d’Esquadra van detenir un home per un presumpte delicte de robatori amb violència. L’home va realitzar una estrebada d’una bossa de mà i una cadena d’or a una senyora a l’estació de metro de la línia 3, al Passeig de Gràcia. En el moment de la detenció, l’individu va donar un cop de puny a l’agent, motiu pel qual també va quedar detingut per un delicte d’atemptat a agents de l’autoritat. Després de declarar en comissaria va passar a disposició judicial.