10.593 tarragonins han demanat el vot per correu per al 10-N

37.571 catalans han demanat el vot des de l'estranger

Actualitzada 04/11/2019 a les 15:44

Un total de 100.671 catalans han sol·licitat el vot per correu per a les eleccions general dels 10-N, segons dades de la delegació del govern espanyol a Catalunya. Concretament, 71.995 persones a Barcelona; 10.221 a Girona; 7.862 a Lleida; i 10.593 a Tarragona.Un total de 37.571 persones han demanat el vot des de l'estranger. La majoria (35.595 persones) són sol·licituds de residents absents que viuen a l'estranger i 1.976 més corresponen a sol·licituds de catalans que resideixen temporalment a l'estranger. En les eleccions generals del 10 de novembre s'han admès sol·licituds de vot per correu procedents d'un total de 153 països.La majoria de sol·licituds provenen de països com França, Alemanya, Regne Unit, Argentina, Estats Units i Suïssa.