Sánchez no descarta ser investit amb l'abstenció del PP però assegura que el seu serà un govern progressista

El líder del PSOE adverteix Torra sobre les conseqüències de possibles incidents durant la jornada de reflexió o el 10-N

Actualitzada 03/11/2019 a les 10:10

Adverteix sobre la jornada de reflexió

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, no ha descartat aquest diumenge ser investit com a president amb l'abstenció del PP. Sánchez, que ha insistit que en cap cas formarà un govern de coalició amb els populars, ha apuntat que tancar la porta a la possibilitat d’una abstenció del PP a la seva investidura «seria negar la legitimitat que puguin tenir els escons de diferents forces polítiques». En tot cas ha assegurat que «una cosa és la investidura i una altra la governabilitat» i ha insistit que ell formarà un govern progressista, malgrat que ha posat en dubte la possibilitat d’una coalició amb Podem citant Catalunya com a exemple de discrepància. Segons Sánchez, cal un govern «sòlid» i no «un cogovern que es reuneixi només els divendres». El líder del PSOE també ha advertit el president de la Generalitat, Quim Torra, que si hi ha incidents durant la jornada de reflexió o el 10-N es cometrien «delictes molt greus».Sánchez ha fet aquestes manifestacions a La Sexta en una entrevista enregistrada on a carregat contra la suposada campanya de desmobilització de les esquerres que atribueix al PP. Ha demanat a la Fiscalia que prengui cartes en la qüestió per esbrinar si s’ha produït algun tipus de delicte electoral.El líder del PSOE també ha carregat contra Pp i Cs per no haver «aïllat» Vox en aquests mesos. La formació d’Abascal apareix com a tercera força a algunes enquestes. «El que està fent la ultradreta és colonitzar amb el seu discurs el discurs del PP i Cs en qüestions com Catalunya o els drets de les dones», ha dit, i totes dues formacions «han jugat amb foc i han donat un poder a la ultradreta».Pel que fa a una possible coalició amb Podem, ha recordat que «Espanya necessita un govern, no dos ni tres ni quatre, i per tant un executiu que hauria de compartir «elements centrals que defineixen el projecte polític de país com el de la convivència que està essent atacada a Catalunya».Ha tancat la porta a la «gran coalició» amb el PP però no ha descartat que els populars es puguin abstenir per fer-lo president. Una altra cosa diferent, ha dit, és el dia a dia de la governabilitat, perquè «la realitat parlamentària et porta a suports diferents en funció de les polítiques».Respecte a les convocatòries del Tsunami Democràtic, Sánchez ha volgut «recordar» al president de la Generalitat, Quim Torra, i a la Generalitat «que són els màxims representants de l’Estat a Catalunya».En aquest sentit ha assegurat que si es produeixen incidents durant la jornada de reflexió «estarem parlant de delictes molt greus», i que «el govern d’Espanya garantia el normal funcionament de la jornada electoral».En tot cas ha admès que la crisi a Catalunya «durarà anys» i que en termes polítics «exigirà que tots els partits polítics ens unim i permeti superar el conflicte a Catalunya».Sánchez també ha volgut fer un reconeixement a la tasca del conseller d’Interior, Miquel Buch. «La gran diferència és que avui els Mossos estan perfectament coordinats amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, i quan escolto els líders independentistes qüestionar la tasca de la policia nacional i dels Mossos, recordo els atacs que ha patit la societat catalana per part dels violents», ha dit.Ha insistit que no pensa agafar el telèfon al president de la Generalitat, Quim Torra, fins que no «condemni la violència i se solidaritzi amb es familiars dels policies ferits». «L’equidistància» i dir que i ha hagut violència per par de la policia, segons Sánchez «no és una condemna».