La resposta a la situació a Catalunya enfronta les tres dretes a PSOE, Podem i ERC al debat de TVE

Álvarez de Toledo, Arrimadas i Espinosa de los Monteros intercanvien retrets i competeixen en mà dura

Actualitzada 02/11/2019 a les 10:27

Les dretes demanen mà dura

El PSOE promet «fermesa» i Podem demana diàleg

ERC reclama acabar amb les «amenaces»

Picabaralla entre PP i Vox

Atacs a la gestió econòmica del «vell bipartidisme»

Mesures per afavorir la conciliació laboral

La resposta de l’Estat a la situació a Catalunya ha centrat aquest divendres el debat a set protagonitzat pels portaveus parlamentaris del PSOE, PP, Cs, Podem, Vox, ERC i PNB a TVE. Les tres portaveus de la dreta, Cayetana Álvarez de Toledo, Inés Arrimadas i Iván Espinosa de los Monteros han intercanviat retrets sobre la seva actuació i han competit a l’hora de defensar una mà dura que va des de l’estat d’excepció –cas de Vox- al 155 i la Llei de Seguretat Naciojnal –PP i Cs. La del PSOE, Adriana Lastra, els ha retret manca de lleialtat a l’executiu del PSOE, mentre que la de Podem, Irene Montero ha reivindicat una resposta dialogada que passi perquè la ciutadans es pugui expressar a les urnes. El portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, ha reclamat l’amnistia i una mesa de diàleg de partits, i el del PNB, Aitor Esteban, ha demanat a totes les parts que es moguin per assolir una entesa.El fet que el PSOE inclogués finalment la declaració de Granada –que reconeix la plurinacionalitat i aposta per un model federal- al seu programa electoral ha generat la primera picabaralla del debat. Álvarez de Toledo i Arrimadas han insistit a demanar a la portaveu socialista «quantes nacions hi ha a Espanya».La portaveu del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusat el president del govern en funcions, Pedro Sánchez, de ser incapaç de fer front a la situació catalana. «Torra empeny, Sánchez cedeix», ha assegurat. «La seva plurinacionalitat és fum i més foc» al que ja hi ha «a les barricades» de Barcelona. Segons Álvarez de Toledo, només el PP pot «apagar el foc» i «desactivar Torra». La candidata per Barcelona ha dit que cal fer una «política de fermesa constitucional» i enviar «al racó de pensar una bona temporada» els partits independentistes.El portaveu de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha defensat que cal prendre «mesures contundents i clares» a Catalunya i «frenar com abans millor» el «cop d'Estat en sessió contínua» que creu que s'està duent a terme. Vox ha defensat que cal declarar l'estat d'alarma, excepció i setge a Catalunya així com «il·legalitzar els partits nacionalistes que no contemplen la unitat d'Espanya». Espinosa de los Monteros ha criticat que actualment l'Estat no està «oferint cap tipus de resistència» ni cap acció per «recuperar el control a Catalunya».La portaveu de Cs, Inés Arrimadas, ha defensat que votar el partit taronja és «l'únic vot ferm contra el nacionalisme» i ha acusat Pedro Sánchez de ser «una ganga per al separatisme». Segons Arrimadas, el PSOE traurà els «colpistes» de la presó i donarà la competència de justícia a Quim Torra. Arrimadas ha reivindicat que Cs porta molt temps avisant de la situació a Catalunya i ha acusat el PP de ser benèvol amb els nacionalistes quan governa. «És important no cometre els mateixos errors».La portaveu del PSOE, Adriana Lastra, ha retret a les portaveus del PP i de Cs que –contràriament al que va fer el seu partit amb el 155 de Mariano Rajoy- no donin suport a l’executiu del PSOE en la gestió del tema català. «El PSOE és el partit que defensa íntegrament la Constitució», que reconeix «la diversitat i la pluralitat». «Vostès tenen un problema amb els seus socis de Vox que ells sí que volen acabar amb l’article 2 de la Constitució», els ha dit. Lastra, que ha protagonitzat un enfrontament amb Arrimadas quan ha acusat Ciutadans i PP de pretendre «incendiar l’ànim dels catalans», ha insistit que el conflicte català es resoldrà amb «fermesa democràtica» i «proporcionalitat».La portaveu de Podem, Irene Montero, ha defensat novament el referèndum i ha recordat que ni els jutges ni la policia resoldran el problema polític de fons. «Això només es resoldrà amb diàleg i algun mecanisme que permeti que la ciutadania s’expressi» ha afirmat Montero, perquè «ni la unilateralitat dels independentistes ni el 155 han funcionat, i cal «apostar per alguna cosa per poder viure en un projecte comú».El candidat d’ERC, Gabriel Rufian, ha insistit en la necessitat d’acabar «amb les amenaces i apostar pel diàleg». «Cal que se solucionin les coses de manera civilitzada», ha insistit. El republicà ha remarcat que, malgrat que a algunes formacions els hi agradés que dos milions de persones «deixessin d’existir», a parer seu «la diversitat no és dolenta» i ha subratllat que el que cal és una taula de diàleg que aglutini totes les «sensibilitats polítiques de Catalunya». En paral·lel, a banda del diàleg, Rufián ha exigit una llei d’amnistia i que es permeti un referèndum d’autodeterminació.El cap de llista del PNB, Aitor Esteban, ha assegurat que cal acceptar que a Espanya «hi ha dues societats que se senten nació», pel que ha remarcat que cal «que tots ens moguem» i «arribem a un acord». El candidat ha afirmat que el que cal «és generositat» i, sobretot, que malgrat que són partidaris a complir la llei, «aquesta no és inamovible». Segons Esteban, «ignorar el problema no soluciona res. «Això no és fer política i el que cal és buscar solucions», ha afegit.Álvarez de Toledo i Espinosa de los Monteros han protagonitzat un enfrontament a l'inici del debat. La portaveu del PP ha acusat l'ultradretà de «tergiversar» i l'ha avisat que «no tot s'hi val per guanyar vots». El representant de Vox havia assegurat que el PP volia cedir més autogovern, afirmació que Álvarez de Toledo ha negat. Es tracta del primer debat electoral en el qual participa Vox, després d'obtenir per primer cop representació parlamentaria el 28-A. El portaveu de Vox ha titllat el PP de «pusil·lànime» i d'haver-se resistit a aplicar el 155.Al segon bloc, centrat en l'economima, Álvarez de Toledo ha reivindicat la «provada capacitat de gestió» econòmica del PP, contraposada a la dels socialistes. En canvi, el portaveu de Vox ha retret a la popular que el govern de Mariano Rajoy s'endeutés i deixés l'Estat «lligat de peus i mans». Rufián ha llançat un dard al PP quan ha assegurat que la «gran recepta» econòmica és «no robar» mentre que el portaveu del PNB ha remarcat que cal «estabilitat institucional». Arrimadas ha dit que cal superar tant el model del PP com el del PSOE i canviar les «velles receptes».La portaveu d'Unides Podem ha carregat contra el «vell bipartidisme» i les retallades del sector públic que es van dur a terme i ha acusat el PSOE de no fer polítiques progressistes -com derogar la reforma laboral- quan governa. Montero ha ironitzat que les polítiques progressistes eren «les que no deixaven dormir Sánchez». Lastra ha argumentat que no van poder l'anterior legislatura per manca de suport parlamentari i ha dit que podrien estar-ne implementant ara si no els haguessin «bloquejat».La necessitat d’implantar mesures per afavorir la conciliació laboral ha estat un dels punts que han generat més consens entre les formacions en l’apartat de canvi climàtic i polítiques socials. Des de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha estat la primera a posar el debat damunt de la taula, un fet que especialment ha compartit Adriana Lastra (PSOE), Inés Montero (Podemos) i Aitor Aitor Esteban (PNB).Les més de mig centenar de víctimes de la violència masclista ha dut als representants de VOX, Iván Espinosa de los Monteros, ha instat a la necessitat d’imposar cadena perpetua per assassins i pederastes.Per la seva part, Cayetana Álvarez de Toledo ha volgut recordar al PSOE que en el que porten d’any han mort més dones que no en el darrer any del PP.El debat pel canvi climàtic, en canvi, ha passat més desapercebut. Destaca Montero, però, que sí que ha apel·lat a la necessitat d’emprendre mesures per facilitar la rehabilitació d’immoble o el transport més sostenible. Arrimades, en canvi, pràcticament s’ha limitat ha dir que és un tema que «els preocupa», mentre que el PNB ha remarcat que cal «més fiscalitat verda». VOX, en canvi, ha atacat a les formacions d’esquerra «perquè el que imposen no té res a veure amb la preservació del medi ambient»; mentre que Álvarez de Toledo ha recordat algunes de les mesures que la seva formació va emprendre mentre governava.