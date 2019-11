Vox amenaça de portar Sánchez als tribunals si fa passos en favor de la plurinacionalitat

Garriga condiciona el suport del partit a investir Casado a aplicar el 155 i declarar l'estat d'emergència a Catalunya

Actualitzada 01/11/2019 a les 13:04

«Servilisme» socialista

Sense propostes per als catalans independentistes

Ordre de detenció contra Torra

Dissolució dels Mossos

Vox amenaça de portar Pedro Sánchez i el govern espanyol als tribunals si fa passos en favor de la plurinacionalitat. En una roda de premsa organitzada per l'ACN, el número u de Vox a Barcelona, Ignacio Garriga, ha apuntat que «si cal, es portarà el govern espanyol als tribunals».«Es denunciarà qualsevol iniciativa legislativa que pretengui soscavar la sobirania nacional o l'ordre constitucional, ja sigui disfressat del concepte de plurinacionalitat o autodeterminació», ha apuntat.Garriga també ha dit que davant una hipotètica investidura de Pablo Casado, les dues principals condicions de Vox per donar-hi suport són l'aplicació del 155 i la declaració de l'estat d'emergència a Catalunya.La primera condició que posarà Vox, ha assegurat el candidat, és «acabar amb l'estat d'emergència nacional», que segons ell es tradueix en «posar fi al cop separatista» que està «perpetrant» la Generalitat.«Això passa per aplicar totes i cadascuna de les mesures que té l'estat de dret per frenar la vulneració de drets», ha comentat Garriga. «Per tant, la primera mesura seria revertir l'ordre constitucional i civil a Catalunya», ha afirmat com a resposta a les «manifestacions violentes».Amb tot, segons el candidat això «no implica revertir drets de cap ciutadà». «Ho subscriuríem a les manifestacions violentes», ha matisat.En segon lloc, el partit d'ultradreta també plantejarà la recuperació de competències com educació o justícia. «Desarmar, treure les armes al separatisme», ha resumit sobre el camí cap a «desmuntar» l'estat autonòmic.En la mateixa línia que Vox ja va fer en l'acte d'inici de campanya dijous, Garriga ha carregat aquest divendres contra els socialistes i el «concepte inventat de plurinacionalitat».«El concepte respon al servilisme que ha demostrat [el socialisme] durant tota la història de la democràcia als separatistes. Quan el PSC els apreta i els diu que posin al programa el que defensen de veritat, Sánchez s'agenolla i cedeix al nacionalisme», ha lamentat.El número u a Barcelona ha afirmat que el socialisme ha «enganyat» ciutadans, que s'han vist «abandonats». «Al final ni són socialistes ni defensen els drets dels treballadors i l'únic que han defensat són els seus interessos partidistes», ha sentenciat.Garriga ha assegurat amb relació als prop de dos milions d'independentistes que «l'únic» que Vox els pot dir és «que Espanya no es discuteix, no es negocia»: «Hi serem per construir un projecte per unir tots els espanyols».«No renunciarem a un estat de dret que garanteix llibertats perquè hi hagi un milió, dos milions o tres milions», ha apuntat admetent que «està clar que és un repte».Preguntat per on queda la separació de poders quan Vox parla d'ordenar detenir Quim Torra, Garriga ha matisat que el que farien seria «instar l'advocacia de l'Estat a presentar la pertinent querella». «Allò lògic i previsible seria que se'l posés a disposició judicial», ha afegit.Qüestionat sobre quin paper creu que han de tenir els Mossos d'Esquadra, Garriga ha indicat que Vox advoca perquè el cos sigui dissolt «sempre que estiguin a les ordres de partits separatistes». El partit considera que es veuen «abocats a ser dirigits per bàndols polítics com la Generalitat» i per això no descarta que alguns, els «lleials a la constitució», puguin incorporar-se al Cos Nacional de Policia.Sobre la inspecció que Interior va anunciar recentment per investigar algunes actuacions dels Mossos durant els aldarulls, Garriga ha manifestat que l'únic que s'aconseguirà és «desprestigiar el cos amb professionals que han complert amb el seu deure».«Se'ls senyala i se'ls qüestiona l'actuació quan el que hem vist és un compliment lleial durant els aldarulls dels últims dies», ha conclòs.