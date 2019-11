Quatre empreses aspiren a competir amb Renfe en l'alta velocitat

Adif i Adif AV determinaran els adjudicataris el mes de desembre

Adif i Adif AV han rebut ofertes d'un total de quatre empreses per competir amb Renfe en la prestació de serveis ferroviaris d'alta velocitat a partir del desembre del 2020.Després de tancar-se el període de sol·licituds, aquest dijous, Adif i Adif AV iniciaran un procés d'anàlisi de les ofertes presentades per valorar el seu compliment administratiu, la capacitat financera i tècnica i la compatibilitat entre les sol·licituds.Finalment, es preveu que el desembre es determini les empreses adjudicatàries i que els acords se signin abans del 15 de març del 2020, prèvia aprovació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).El repartiment entre els adjudicataris es farà segons tres paquets de diferents capacitats operatives, un sistema que permetrà que al sector de l'alta velocitat concorrin almenys tres empreses.Per a Adif, les ofertes presentades en aquest procés de «liberalització» de la Xarxa Ferroviària d'Interès General representen un objectiu de «gran rellevància» assolit en l'àmbit europeu pel gran número de candidats i el seu interès per utilitzar la xarxa d'alta velocitat espanyola.Adif considera que la incorporació de noves empreses al sector de prestació de serveis ferroviaris afavorirà un ús més «intensiu i eficient» de la xarxa i, en conseqüència, una major «sostenibilitat» de tot el sistema ferroviari.