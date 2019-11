Les cesàries augmenten el risc dels infants de tenir asma

Un estudi amb participació d'investigadores de la UPF, el treball no troba relació amb altres malalties com la diabetis, l'obesitat o les al·lèrgies

Les cesàries «potencialment evitables» augmenten el risc de tenir asma ja des de l'edat primerenca, però no el risc d'altres malalties immunològiques que anteriorment hi havia estat associades om ara l'obesitat, la diabetis o les al·lèrgies.Aquesta és la principal conclusió d'un estudi amb participació d'investigadores del CRES-UPF que ha buscat els efectes d'aquesta pràctica obstètrica en la salut dels infants i que han descobert que és «més complex» del que es pensava.L'estudi, que ha fet seguiment de més d'1,4 milions de nens finesos des del seu naixement fins a l'adolescència, ha incorporat una metodologia innovadora per deixar de banda els cesàries que tenen una clara indicació mèdica.En aquest sentit, les dades recollides van posar de manifest que la probabilitat de cesàries no programades augmenta substancialment durant l'horari normal (entre les 8 del matí i les 4 de la tarda), els dies laborables abans d'un festiu o del cap de setmana.Segons les investigadores, les dades mostren que durant els dies que precedeixen les vacances, els metges fan un major ús de diagnòstics discrecionals com a justificació de la cesària.Segons les investigadores, Ana Costa-Ramón i Ana Rodríguez-González, la recerca pot proporcionar una «base sòlida» sobre la qual es podran construir futures investigacions sobre les efectes de les cesàries evitables, tot i que reconeixen la limitació que suposa només poder observar els diagnòstics hospitalaris d'alguna d'aquestes malalties relacionades i per tant, que això suposi observar només els casos més greus.