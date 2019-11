JxCat i ERC denuncien davant la Junta Electoral un acte del rei a Barcelona

Els reis presidiran aquest dilluns la cerimònia de lliurament dels Premis Fundació Princesa de Girona

Actualitzada 01/11/2019 a les 19:58

JxCat i ERC han presentat aquest divendres davant la Junta Electoral Provincial de Barcelona un escrit en què demanen ajornar l'acte del 4 de novembre del rei Felip VI i la família reial a la capital catalana fins després del 10N, perquè considera que serà «electoralista».Els reis presidiran aquest dilluns la cerimònia de lliurament dels Premis Fundació Princesa de Girona, al Palau de Congressos de Catalunya, així com una jornada d'activitats, l'endemà, sota el títol «El talent atreu al talent».En el primer dia oficial de campanya electoral, JxCat ha anunciat la presentació davant la Junta Electoral Provincial de Barcelona d'un escrit en el qual demana ajornar l'acte de lliurament dels premis, per garantir els principis de «imparcialitat, objectivitat, igualtat entre els actes electorals i transparència».«En realitzar-se en aquesta ocasió en plena campanya electoral, és una acte clarament electoralista, del qual es beneficiaran totes aquelles forces polítiques» que concorren al 10N i que «s'autoproclamen constitucionalistes», sosté l'escrit.En el cas que no s'accepti l'ajornament, JxCat planteja com a alternativa que el rei i altres membres de la Casa Reial «limitin la seva actuació a l'estricta lliurament dels premis, sense que en les seves intervencions puguin fer valoracions o consideracions que puguin atemptar contra l'obligada imparcialitat que han de mantenir».Des de Vilanova i la Geltrú (Garraf), la número u de JxCat per Barcelona, Laura Borràs, ha justificat el recurs perquè entén que el rei no és una figura neutral, ja que amb el seu discurs del 3 d'octubre de 2017, després del referèndum unilateral de l'1-O, va prendre la decisió d'«entrar en l'arena política i ser part».Aquesta tarda, ERC ha seguit els passos de JxCat i ha presentat un altre escrit a la Junta Electoral Provincial per demanar-li que «ordeni el cap de l'Estat i tota la Casa Reial» que ajorni l'acte previst fins que finalitzi el procés electoral.ERC creu que «l'única cosa que es busca és utilitzar l'acte de manera electoralista, beneficiant-se del mateix les forces polítiques» que «s'autoproclamen constitucionalistes».Si no s'ajorna, afegeix el text dels republicans, es demana que el rei «només pugui intervenir en públic per informar sobre el procés electoral i la seva votació del dia 10 de novembre, sense entrar en consideracions i valoracions, i sent la seva intervenció merament amb finalitat informativa».El president del Senat i candidat del PSC a aquesta cambra, Manuel Cruz, ha considerat «absurd i una mica ridícul» que ERC i JxCat hagin demanat a la Junta Electoral Provincial que ajorni l'acte.«Considerar electoralista el fet que el cap de l'Estat pugui estar en algun lloc del territori em sembla directament absurd. El cap de l'Estat pot viatjar a qualsevol punt», ha defensat Cruz durant un acte de campanya a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) .Tampoc el cap de llista d'En Comú Podem a les eleccions del 10N, Jaume Asens, ha subscrit els recursos de JxCat i ERC, als quals no augura «massa recorregut», si bé ha titllat d'«inadequada» la visita del rei Felip VI a Barcelona aquest dilluns.«És una visita evidentment inoportuna. Sembla que el rei vol intervenir en la campanya electoral si ve durant la campanya. No ens sembla que sigui el més adequat», ha dit Asens a Montcada i Reixac (Vallès Occidental).Mentrestant, en declaracions a TVE, el cap de llista del PP al Congrés per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusat el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, de voler «seguir avançant pel mateix camí» que ha comportat «la ruptura d'una comunitat democràtica» i li ha retret que faci servir «el diàleg com a eufemisme de seguir cedint» a Catalunya.Ciutadans, per la seva banda, no ha celebrat aquest divendres a Catalunya cap acte amb la seva cap de llista per Barcelona, Inés Arrimadas, qui sí protagonitzarà demà dissabte un míting a Tarragona.