Twitter prohibeix els anuncis polítics a la seva plataforma arreu del món

31/10/2019 a les 20:51

Twitter ha anunciat que prohibirà els anuncis polítics a la seva plataforma arreu del món. Així ho ha anunciat el director executiu d'aquesta xarxa social, Jack Dorsey, aquest dijous. La plataforma considera ara que l'abast d'un missatge polític s'ha de «guanyar i no comprar».Si bé Twitter reconeix que la publicitat a Internet és molt «poderosa i efectiva» per als anunciants comercials, alerta que aquesta té «riscos importants» a la política, ja que es pot utilitzar per «influenciar vots i afectar a la vida de milions de persones».«Alguns poden argumentar que la mesura afavoreix els poderosos de torn, però hem vist com molts moviments socials han arribat a gran escala sense cap mena de publicitat política», ha defensat Dorsey.Amb més de 300 milions d'usuaris, Twitter és una de les principals plataformes socials al món, però queda lluny d'altres xarxes com Facebook o Instagram que superen els 1.000 milions de seguidors.