Tsunami Democràtic revela que més de 40.000 persones han validat la seva aplicació amb codi QR

L'entitat afirma que està preparada per mantenir el contacte «amb tothom, passi el que passi»

Actualitzada 31/10/2019 a les 08:26

Tsunami Democràtic ha revelat en una entrevista a 'Vilaweb' que més de 40.000 persones han validat fins ara la seva aplicació amb codi QR. També afirmen que reben ajuda de molts països, que per seguir l'activitat del col·lectiu es pot fer pels seus canals de les xarxes socials Telegram, Twitter i Instagram i que estan preparats per mantenir el contacte «amb tothom, passi el que passi». Tsunami Democràtic respon així a l'ofensiva de l'Estat per intentar aturar el moviment, que passa per l'ordre de l'Audiència Nacional coneguda aquest dimecres de bloquejar el seu web. Les empreses que allotgen el web, Microsoft i Github, han fet públic el requeriment de la Guàrdia Civil, que qualificava Tsunami Democràtic de moviment criminal.Els portaveus de Tsunami consideren l'acció de l'Estat «un cas de censura evident», alhora que recorden que el seu objectiu és promoure la «mobilització no violenta» en defensa dels drets humans fonamentals.També consideren un «impediment evident per a la llibertat d'expressió» el fet que les companyies telefòniques espanyoles hagin bloquejat l'accés al web de Tsunami per ordre de l'administració espanyola. En tot cas, consideren el moviment «ridícul» i no creuen que aconsegueixi aturar un moviment que és «a tot arreu». Per exemple, calculen que aproximadament mig milió de persones segueix els seus canals socials, una xifra que, subratllen, s'ha assolit en menys de dos mesos.Sobre l'afirmació de la Guàrdia Civil, segons la qual s'ha «confirmat» que Tsunami Democràtic és una organització criminal, es pregunten com ha arribat a aquesta conclusió el cos de seguretat i com pot considerar que això és «terrorisme», tenint en compte que és una campanya «que ha fet pocs actes i tots emmarcats en la no violència».A banda, sobre les mobilitzacions als aeroports de Barcelona i Madrid del primer dia que es va conèixer la sentència de l'1-O, afirmen que van ser dues accions «absolutament reeixides» en el marc d'aconseguir «un canvi d'escenari i obrir noves possibilitats».