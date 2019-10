La tuberculosi es pot transmetre fins i tot en estat de latència

Aquesta és la principal conclusió d'una recerca liderada per científics espanyols que es publica en l'últim número de la revista PLOS Medicine

Actualitzada 31/10/2019 a les 20:25

La comunitat mèdica i científica ha sostingut històricament que la tuberculosi es pot contagiar una vegada que s'activa la malaltia en el pacient, però un nou estudi constata que es pot fins i tot transmetre quan està en estat de latència, abans de desenvolupar els primers símptomes.Aquesta és la principal conclusió d'una recerca liderada per científics espanyols que es publica en l'últim número de la revista PLOS Medicine i per a la qual s'han analitzat 785 pacients de la Comunitat Valenciana durant els anys 2014-2016.Els seus responsables són científics de la Fundació Fisabio i de l'Institut de Biomedicina de València (del CSIC), en col·laboració amb 18 hospitals de la Comunitat Valenciana, a més d'investigadors de l'Imperial College London i la Simon Fraser University del Canadà.La tuberculosi és una malaltia que sol afectar els pulmons i es deu a un grup de bacteris que conformen l'anomenat complex de "Mycobacterium tuberculosi".Es transmet d'una persona a una altra a través de l'aire mitjançant la tos o esternuts i existeixen «factors precipitants» d'aquesta, com el fet de patir VIH o diabetis; segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, és una de les deu principals causes de mort mundials.Es calcula que l'any passat 10 milions de persones van emmalaltir de tuberculosis, de les quals 1,2 milions van morir -la majoria per no tenir accés al tractament estàndard de quatre antibiòtics o per interrompre'l-. A Espanya es van registrar 4400 casos en 2018.«Històricament sempre s'ha dit que si estàs infectat pel bacteri en estat de latència -lapse entre el moment en què es contreu la malaltia i apareixen els primers símptomes-, no pots transmetre-la, i que només si està activa és quan pots contagiar-la», explica a Efe Iñaki Comas, un dels autors d'aquest treball.No obstant això, «en aquest estudi veiem que un percentatge de casos latents són infecciosos i sí que la transmeten, i caldrà veure per què», la qual cosa, segons Comes, canviaria com controlar la tuberculosi i, fins i tot, la qual cosa s'entén o no per malaltia.Per a arribar a aquestes conclusions, els científics van desenvolupar un mètode que combina dades epidemiològiques del pacient amb la seqüenciació del genoma complet del bacteri causant de la tuberculosi.En total, es van analitzar 785 pacients, dels quals un 35% havien estat infectats recentment; el mètode es va aplicar en 117 individus immiscits en 21 brots de transmissió.Per a determinar amb precisió la data en la qual un cas infectat va transmetre la malaltia, es va seqüenciar i va comparar el genoma complet dels bacteris en les persones involucrades en aquests brots.Les mutacions en el bacteri de la tuberculosi es van acumulant al llarg d'un temps i els investigadors coneixen a la velocitat amb la qual això es produeix, així que en comparar un genoma i un altre i saber la data de diagnòstic són capaços d'establir si aquest pacient va ser el «cas índex» causant de la transmissió, i a més, saber la data d'infecció.Així, en analitzar les mostres es va descobrir que l'origen de la transmissió no sempre estava en els pacients prèviament identificats com a «casos índex», és a dir, els primers diagnosticats en un brot de transmissió.A més, es va inferir que al voltant d'un 30% de pacients va transmetre la malaltia abans de desenvolupar símptomes, la qual cosa tradicionalment s'ha conegut com a estat de latència; seran necessaris més anàlisi per a corroborar aquesta dada i com s'extrapola a altres cohorts.«Aquest treball corrobora que la infecció latent és més complexa del que coneixíem i està d'acord amb altres treballs publicats recentment», afegeix Comes.L'equip també va revelar una possible relació entre la capacitat de transmetre-la i patir diabetis mellitus tipus 2, troballa en el qual, segons els autors, cal continuar aprofundint.Per a Irving Cancino-Muñoz, un altre dels autors, aquesta recerca avala la necessitat de canviar les polítiques actives de control de la tuberculosi i d'expandir els controls preventius en poblacions de risc per a poder identificar possibles focus de transmissió, més enllà de l'entorn del pacient.Aquests resultats, afegeix, són d'especial rellevància en països d'alta incidència on la transmissió de la malaltia encara constitueix una de les majors fonts de nous casos de tuberculosis.