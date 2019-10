La Fiscalia demana a Llarena que reactivi les euroordres contra Comín, Ponsatí i Puig

Atribueix als exconsellers de Salut i Educació delictes de sedició i malversació i al de Cultura de malversació i desobediència

Sense euroordres per a Serret i Gabriel

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha registrat aquest dijous dos escrits dirigits al jutge Pablo Llarena perquè reactivi les euroordres contra els exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig. Als dos primers, Comín i Ponsatí, atribuint-los suposats delictes de sedeció i malversació, i a Puig de malversació i desobediència. La Fiscalia emplaça el jutge a emetre també ordres de detenció internacional per si marxen a algun país de fora de la UE. El passat 15 d’octubre el jutge Llarena ja va emetre una nova euroodre contra l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i la justícia belga decidirà sobre aquesta qüestió el pròxim 16 de desembre.Als seus escrits la Fiscalia assegura que el fet que el Tribunal Suprem ja hagi emès sentència contra els líders independentistes dota en aquesta ocasió les euroordres d’una major «seguretat jurídica» respecte als anteriors intents del jutge Llarena, que van ser desestimats per la justícia belga. Segons els fiscals, l’emissió de la nova euroordre permet «ajustar de manera exacta» els «fets i títols d’imputació que s’han establert».La Fiscalia atribueix a Puig delictes de malversació i desobediència, que suposen «penes de presó greus que superen de llarg els límits punitius que exigeix la legislació vigent per expedir una ordre de detenció».Pel que fa a Comín i Ponsatí, els atribueix delictes de sedició i malversació, i per tant, com en el cas de Puig, «es compleixen els requisits establerts a la legislació vigent» per reclamar la detenció i extradició dels exconsellers.Amb aquesta argumentació, la Fiscalia reclama a Llarena que ordeni la «recerca i captura internacional» i la transmeti al Schengen Information System així com la cursi a través de la Interpol per als països que no estan inclosos al mecanisme de l’euroordre.La Fiscalia no ha inclòs als escrits enviats al jutge Llarena peticions perquè emeti euroordres contra l'exconsellera Meritxell Serret ni contra l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel.