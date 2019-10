El Congrés dels EUA tira endavant el procés d''impeachment' contra Trump

Actualitzada 31/10/2019 a les 20:29

El Congrés dels EUA ha tirat endavant el procés d''impeachment' contra el president Donald Trump. La Cambra de Representants ha aprovat aquest dijous la resolució per iniciar formalment el procediment de destitució. Tots els congressistes demòcrates, excepte dos, hi han votat a favor, mentre que el partit republicà s'hi ha oposat en bloc.La Casa Blanca ha criticat la decisió de la cambra amb majoria demòcrata. «És la cacera de bruixes més gran de la història d'Amèrica!», ha afirmat Trump a les xarxes socials.La Cambra de Representants dels EUA, de la mà de la presidenta demòcrata, Nancy Pelosi, va anunciar al setembre que engegava el procés per a un 'impeachment'.La decisió es va adoptar arran de l'últim escàndol de Trump: els demòcrates sospiten que va pressionar al president ucraïnès perquè li expliqués draps bruts de Joe Biden, un dels seus principals rivals a les eleccions del 2020.Segons apunten algunes informacions, Trump hauria intentat pressionar Volodímir Zelenski amb un pagament de 250 milions de dòlars a canvi d'informació sobre un possible cas de corrupció de Biden.