Caixabank guanya 1.266 MEUR fins al setembre

L'entitat destina 978 milions a pagar la sortida de més de 2.000 treballadors per acabar estalviant 200 MEUR l'any

Actualitzada 31/10/2019 a les 10:12

Caixabank ha guanyat 1.266 milions d'euros (MEUR) durant els nou primers mesos de l'any, un 28,4% menys que en el mateix període de l'any passat, segons ha informat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). La reducció es deu als costos de l'impacte de l'ERO pactat amb els sindicats en el segon trimestre, que preveu la sortida de més de 2.000 treballadors, i que ha costat al grup 978 milions d'euros (685 milions nets) en despeses extraordinàries. La reducció de la plantilla, que forma part del pla estratègic de l'entitat, li permetrà un estalvi de 200 milions l'any. De fet, excloent el cost de l'ERO, el resultat de Caixabank pel tercer trimestre seria d'un benefici de 1.951 MEUR, un 10,4% més que en el mateix període del 2018.Al tancar el mes de setembre, el grup Caixabank comptava amb 35.669 treballadors, una reducció de 1.841 persones respecte al juny. Tenia 4.733 oficines, 183 menys que el trimestre anterior i 370 menys que en el mateix moment de l'any 2018. D'altra banda, Caixabank ja compta amb 416 oficines 'Store', en línia amb l'objectiu d'arribar a les 600 al juny del 2020.Els ingressos core, els derivats de l'activitat principal de Caixabank, representen el 94% del total i aconsegueixen durant el tercer trimestre el seu resultat més alt, fins als 6.201 MEUR. L'entitat ho atribueix «a la bona evolució de l'activitat comercial».El marge d'interessos acumulat fins al setembre arriba als 3.720 MEUR, un 1,3% més que l'any passat, per l'augment del volum de crèdit i els menors costos de finançament retail i institucional. Les comissions netes sumen 1.904 milions d'euros, un 1,7% menys. En aquesta partida, les comissions bancàries, els valors i altres se situen en els 1.099 MEUR, una variació interanual del -1,1%.D'altra banda, l'evolució del marge brut és a la baixa, amb una caiguda del 4,2% fins als 6.610 milions, per la reducció del 52,6% dels resultats d'entitats participades, que se situa en els 344 milions perquè ja no es comptabilitzen Repsol i el BFA.Pel que fa al negoci bancari i d'assegurances, el resultat dels primers nou mesos de l'any se situa en 787 milions d'euros.El volum de negoci creix durant els nou primers mesos de l'any fins als 609.012 MEUR, un 4,4% més. Els recursos a clients augmenten un 6,3%, i se situen en els 381.136 MEUR, mentre que els actius sota gestió creixen fins als 99.677 milions (+6,1% anual) per la recuperació dels mercats.Pel que fa al patrimoni gestionat en fons d'inversió, carteres i sicavs, se situa en els 67.133 MEUR, mentre que els plans de pensions arriben als 32.544 milions, un 10,7% anual més. Caixabank té una quota en fons d'inversió del 16,9% i del 25,1% en plans de pensions, el que la situa líder en aquests negocis.El crèdit brut a clients se situa en el tancament del tercer trimestre un 1,4% més elevat que l'any anterior, en 227.876 milions d'euros, amb una carta sana que creix un 2,1%. El crèdit a particulars creix un 1% durant el 2018, sobretot per l'impuls del crèdit al consum (+11,6%). El crèdit per a hipoteques baixa un 2,4% durant els nous primers mesos de l'any en comparació amb el mateix període de l'any passat.La ràtio de morositat a Caixabank se situa al 4,1%, amb saldos dubtosos per valor de 9.953 MEUR, una caiguda d'uns 1.242 durant els nou primers mesos de l'any. Caixabank manté unes provisions per insolvència de 5.330 milions d'euros, amb el cost del risc al 0,14% i una cobertura de la morositat del 54%.Així mateix, segons es desprèn dels resultats del tercer trimestre, el grup Caixabank té una cartera d'adjudicats nets disponibles per vendre a Espanya que puja als 914 MEUR, i una cartera de lloguer de 2.235 milions nets de provisions. En total, la venda d'immobles ha resultat en 354 milions.Pel que fa a la solvència, Caixabank té una ràtio CET1 de l'11,7%, un augment de 15 punts bàsics respecte a la del tancament de l'any passat.En el tancament del tercer trimestre, Caixabank avança en alguns dels objectius del seu pla estratègic 2019-2021, amb una quota del 27,4% en nòmines domiciliades, i del 22% en estalvi a llarg termini. Actualment, Caixabank té 8 milions de clients vinculats a Espanya.