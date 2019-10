Un estudi demostra que el Bisfenol A pot augmentar la sensació de dolor

Aquest compost es fa servir per fabricar envasos de plàstic, paper tèrmic i resines que recobreixen la part interna de les llaunes de conserves o refrescos

Actualitzada 30/10/2019 a les 16:19

L'exposició al Bisfenol A (BPA), un compost químic que sol emprar-se per a fabricar envasos de plàstic, paper tèrmic i resines que recobreixen la part interna de les llaunes de conserves o refrescos, entre altres usos, pot augmentar la sensació de dolor en alterar la funció de neurones sensorials.Investigadors de la Universitat d'Alacant (UA) i de la Miguel Hernández (UMH) d'Elx han demostrat, per primera vegada en un model animal, que les neurones nociceptores encarregades de transmetre les sensacions doloroses se sobreexciten quan estan en contacte directe amb el BPA i romanen més actives, amb el que podria incrementar-se la sensació de dolor en les persones.L'estudi es va dur a terme amb ratolins de laboratori vius. A un grup d'ells se li va injectar BPA en dosis similars a les que poden trobar-se en la sang de qualsevol persona que visqui en una societat desenvolupada i va ser sotmès a aquest procés durant vuit dies per a mimetitzar l'exposició al Bisfenol A en humans, mentre que a l'altre grup no se'l va tractar amb aquesta substància.Després d'aquest període, els animals passaven per un test de temperatura: eren col·locats damunt d'una placa calenta a 50 graus centígrads. El resultat va ser que els rosegadors amb BPA van mostrar una major sensibilitat al dolor tèrmic que els que no havien estat tractats amb aquest compost.Després de comprovar aquest efecte, els investigadors van procedir, ja in vitro, a extreure dels ratolins les neurones que transmeten els estímuls tèrmics dolorosos per a determinar el mecanisme pel qual el BPA activava tota aquesta sensació de dolor."Si les neurones encarregades de transmetre la sensació dolorosa són sensibles al Bisfenol A, potser pot succeir que els humans siguem més propensos a patir determinades malalties neurològiques, en aquest cas, sensibilitat tèrmica al dolor", segons ha apuntat un dels investigadors d'aquest estudi, Sergi Soriano, del Departament de Fisiologia, Genètica i Microbiologia de la UA.En una entrevista a Efe, Soriano ha posat com a exemple la possible relació del BPA amb els efectes que apareixen en l'eritromelàlgia, una malaltia que es caracteritza, molt sovint, per una sensibilitat molt gran al dolor a les mans (inflades i enrogides) i que s'aprecia en persones que treballen bastant temps i en contacte directe amb el paper tèrmic (tiquet de la compra).La novetat d'aquesta recerca consisteix en el fet que no hi havia fins avui cap treball científic previ que constatés que el Bisfenol A -un disruptor endocrí que bloqueja o interfereix en les accions de les hormones, concretament dels estrògens- pot activar neurones sensorials. Igualment, aquest estudi ha descrit el mecanisme molecular pel qual això succeeix.A més de Sergi Soriano, han participat en aquest treball l'investigador del citat departament de la UA Juan Martínez-Pinna, el catedràtic de Fisiologia de la UMH i subdirector de l'Institut de Recerca, Desenvolupament i Innovació en Biotecnologia Sanitària d'Elx (IDiBE), Ángel Nadal, i la científica de la UMH i de la UA Minerva Gil.La troballa d'aquests experts ha estat publicat en 'Scientific Reports', revista científica editada pel prestigiós grup Nature, i suposa, segons Soriano, «un crit d'atenció per a la societat» sobre els possibles efectes perjudicials del BPA en la salut humana.Referent a això, diversos estudis científics ja consideren aquest disruptor endocrí un factor de risc associat a diverses malalties, com l'obesitat i la diabetis, i alguns tipus de càncer.En concret, una recerca duta a terme amb anterioritat per Juan Martínez-Pinna, Sergi Soriano, Ángel Nadal i la científica de la UMH Paloma Alonso-Magdalena suggereix la relació entre la presència en sang o en altres fluids corporals del compost químic Bisfenol A amb el desenvolupament de la diabetis tipus 2.Ara, gràcies a l'últim treball dels investigadors de la UMH i de la UA, s'ha comprovat que la seva exposició pot també incrementar la sensació de dolor.Els autors de l'estudi recomanen el principi de precaució: evitar envasos de plàstic marcats amb els números 3, 6 o 7 dins d'un triangle, perquè són els que major quantitat de BPA contenen, i no escalfar el menjar en envasos de plàstic, sinó de vidre o ceràmica, ja que, amb l'exposició a la calor, el Bisfenol A migra a l'aliment.Quant als rebuts de la compra (tiquet), que solen així mateix contenir Bisfenol A, s'aconsella no ficar-los, per exemple, dins de la butxaca dels pantalons perquè, amb la calor corporal, augmenten les probabilitats d'absorbir aquesta substància a través de la pell.Els científics Ángel Nadal, Sergi Soriano i Juan Martínez-Pinna col·laboren junts des de fa més d'una dècada tractant de desxifrar els efectes del BPA en l'organisme humà, així com els mecanismes moleculars implicats.