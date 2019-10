Maxi Iglesias grava escenes d'una nova sèrie de Netflix a Salou

L'actor ha publicat en el seu Instagram una instantània del rodatge a la Platja Llarga de Salou

Actualitzada 29/10/2019 a les 10:38

El conegut actor Maxi Iglesias es troba aquests dies gravant escenes de la nova sèrie de Netflix Valeria a la platja Llarga de Salou. Així ho ha mostrat al seu Instagram on ha compartit una espectacular imatge de la Capital de la Costa Daurada.La incorporació de Max Iglesias a la nova sèrie de Netflix ha estat un canvi d'últim moment donat que van patir un contratemps a l'últim moment. Tot apunta que l'actor argentí Benjamí Alfonso, que havia d'interpretar el protagonista Victor, no va acabar d'encaixar i des de la productora van decidir apostar pel conegut actor.La sèrie Valeria, està basada en una novel·la Elísabet Benavent que porta mig milió d'exemplars venuts. Valeria és una escriptora en crisi, tant pels seus llibres com pel seu marit i la distància emocional que els separa. Després coneix a Víctor i tot el seu món es revoluciona. Li donen suport tres amigues que s'enfronten als seus propis problemes.L'actor que es va fer conegut per Física o Química també va destacar en el seu paper a Velvet, on va interpretar a Max, un jove i interessant dependent que va tenir una relació amb una dona més gran que ell, Aitana Sánchez-Gijón. El repartiment d'aquesta sèrie que actualment produeix Netflix també compta Diana Gómez, Silma López , Paula Malia , Teresa Riott i Ibrahim Al Shami.