La JEC expedienta Pedro Sánchez per fer servir la Moncloa per una entrevista

També obre expedient a Celaá per manifestacions a la roda de premsa del Consell de Ministres

Actualitzada 30/10/2019 a les 20:53

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordat obrir un expedient contra el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, per l’entrevista que va oferir a La Sexta des de La Moncloa el 25 d’octubre.Segons la JEC, el fet que utilitzés una de les sales del Palau de La Moncloa on es podia veure a més «símbols i elements públics» propis del càrrec de president vulnera el «principi de neutralitat» que recull l’article 50.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG).Per aquest motiu obre expedient sancionador i designa ja l’instructor, vocals i secretaris que estudiaran el cas. Sánchez s’enfronta a una multa d’entre 300 i 3.000 euros, segons la LOREG. La JEC expedienta també la portaveu del govern espanyol en funcions, Isabel Celaá, per declaracions a la roda del Consell de Ministres del mateix dia, el 25 d’octubre. En tots dos casos la JEC actua en resposta a una denúncia del PP.Segons la JEC, Sánchez va vulnerar l’article 50.2 de la Constitució per haver fet l’entrevista «a una de les sales del Palau de La Moncloa», un fet que per si sol no seria determinant, però «l’examen de l’entrevista posa de relleu que l’escenografia on es desenvolupa, amb l’ús de símbols i elements públics, comporta posar a l’abast d’un dels contendents a les eleccions la possibilitat d’utilitzar mitjans institucionals que no estan disponibles per als restants candidats, amb el consegüent trencament del principi d’igualtat d’armes».A més també té en compte que La Moncloa va penjar a la pàgina web institucional de la Presidència del la transcripció de l’entrevista, una dada «crucial per apreciar si s’ha vulnerat» l’article 50.2 de la LOREG.Segons la JEC, la pròpia Moncloa va admetre a les seves al·legacions que va difondre l’entrevista per aquest canal, de manera que va admetre directament –segons la JEC- «l’ús d’una pàgina pública oficial per la difusió de manifestacions de contingut electoralista, cosa que trenca el principi de neutralitat política».Per tot plegat, la JEC determina que Sánchez va vulnerar l’article 50.2 de la Constitució i que cal «incoar un expedient sancionador» tenint en compte que el seu executiu ja havia estat advertit que calia respectar el principi de neutralitat dels poders públics.La JEC desestima un tercer motiu de denúncia contra Sánchez per part del PP, que considerava que la declaració institucional que va fer a La Moncloa en motiu de l’exhumació de Franco també havia vulnerat el principi de neutralitat dels càrrecs institucionals.Pel que fa a Celaá, el PP havia denunciat les manifestacions que va fer a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres del 25 d’octubre.La portaveu va assegurar que l’atur havia assolit la taxa més baixa en una dècada i que «mai hi havia hagut tantes persones al mercat laboral». També va assegurar que el seu executiu seguiria treballant per aconseguir «un govern fort» per aconseguir «l’estabilitat que el país necessita».La JEC considera que són manifestacions “prèviament elaborades” per “destacar les fites d’una gestió pretesament positiva” i afavorir el resultat electoral del PSOE. Per tant, segons la JEC, Celaá també va vulnerar l’article 50.2 de la LOREG i li obre expedient.Multes de 300 a 3.000 eurosL’expedient sancionador contra ells suposar multes d’entre 300 i 3.000 euros per a cadascun d’ells. Segons l’article 153 de la llei “tota infracció de les normes establertes a la present llei que no constitueixin delicte seran sancionades per la Junta” amb una multa “de 300 a 3.000 euros si es tracta d’autoritats o funcionaris”, com és el cas de Sánchez.