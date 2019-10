La fiscalia obre una investigació per injúries a causa d'un gag del programa 'Està passant'

El programa de TV3 va criticar en un esquetx l'actuació del cos amb imatges de gossos amb material policial

Actualitzada 30/10/2019 a les 14:58

La fiscal en cap de Barcelona ha obert una investigació per injúries després de la denúncia de tres sindicats dels Mossos d'Esquadra i d'una associació de comandaments per un gag emès pel programa de TV3 'Està passant', segons han confirmat fonts del ministeri públic. En aquest gag, l'espai va carregar contra l'actuació policial de les últimes setmanes a Catalunya i incloïen imatges de gossos amb casc de policia o amb projectils de foam. A més, l'esquetx es tancava culpant-ne els seus «amos» amb una foto del conseller d'Interior, Miquel Buch. El dia següent que es presentés la denúncia, el presentador del programa, Toni Soler, es va disculpar i va admetre que el gag era «poc afortunat». «Ens vam equivocar», va dir.La denúncia davant de la fiscalia de de delictes d'odi i discriminació la van presentar el Sindica de Policies de Catalunya (SPC), el Sindicat dels Mossos d'esquadra (SME), el Col·lectiu Autònom de Treballadors (CAT) i l'Associació de Comandaments de la Policia Catalana (COPCAT). En l'escrit, els denunciants asseguraven que «la idea d'anomenar gossos als policies no és nova» perquè la van utilitzar «cercles paral·lels a ETA» contra la Guàrdia Civil.El gag es va emetre el passat 16 d'octubre i hi apareix el presentador del programa, Toni Soler, juntament amb els humoristes Jair Domínguez i Magí Modgi. Els sindicats policials i l'associació de comandaments consideren que els fets «no es poden emparar en els criteris de llibertat d'expressió».Després d'admetre que el gag era «poc afortunat» i demanar disculpes, Soler va afegir que l'actuació policial va provocar ferits i detinguts «en circumstàncies estranyes que també esperen disculpes». A més, el presentador va emmarcar el gag en el context del programa humorístic i ha defensat la llibertat d'expressió.