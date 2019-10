GitHub publica una ordre de la Guàrdia Civil per bloquejar l'app del Tsunami per 'organització criminal'

L'entitat denuncia un «nou pas repressiu de l'Estat equiparant llibertat d'expressió i dret a protesta amb terrorisme»

Actualitzada 30/10/2019 a les 12:46

Llegir el comunicat de GitHub

L'empresa Github ha fet públic un requeriment de la Guàrdia Civil que insta a bloquejar l'aplicació del Tsunami Democràtic perquè es tracta d'una organització «que impulsa a la comissió d'atacs terroristes». La companyia ha publicat en la seva pàgina web l'escrit, que recorda que l'Audiència Nacional està portant a terme una investigació al respecte i adjunta una ordre judicial amb el requeriment. Tsunami Democràtic ha denunciat un «nou pas repressiu de l'Estat equiparant la llibertat d'expressió i el dret a protesta amb actes de terrorisme». També ha assegurat que l'aplicació es pot continuar descarregant a través de Telegram.«L'objectiu principal de Tsunami Democràtic és coordinar aquests disturbis i accions terroristes utilitzant qualsevol mitjà possible», apunta l'escrit publicat per Github. Per tot plegat, sol·licita la retenció del contingut i les dades relacionades amb la investigació oberta per l'Audiència Nacional.Fonts jurídiques van confirmar fa dues setmanes que l'Audiència nacional investiga el Tsunami Democràtic per un delicte de terrorisme i que el jutge instructor ha ordenat el tancament dels webs de l'organització.GitHub és una empresa de hosting que està especialitzada en programació i eines de llenguatge informàtic que és utilitzada a nivell mundial de manera col·laborativa. A la pàgina on ha publicat la nota de la Guàrdia Civil, GitHub també ha penjat els requeriments que ha rebut per altres aplicacions, de Rússia i de la Xina.