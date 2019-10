El Canadà denega l'autorització de viatge a Puigdemont per visitar el Quebec

L'expresident recorrerà la decisió de l'autoritat d'immigració davant de la Cort Federal en els propers dies

Actualitzada 30/10/2019 a les 09:59

L'autoritat d'immigració del Canadà ha denegat de nou l'autorització de viatge electrònica (AVE) a l'expresident Carles Puigdemont per visitar el Quebec, segons ha anunciat el seu equip. Ara, els seus advocats quebequesos i canadencs tenen previst recórrer la decisió a la Cort Federal del Canadà.En una entrevista recent al diari 'Le Devoir', Puigdemont ja va advertir que es podria querellar contra el Canadà si no responia la seva segona petició d'entrada al país. Habitualment, els tràmits per aconseguir l'AVE es fan per via electrònica i es resolen ràpidament, però en el cas de Puigdemont la petició estava encallada des de feia setmanes, després d'un primer rebuig.El primer ministre quebequès, François Legault, que ha expressat suport pels independentistes catalans, ha dit estar «perplex» per la decisió.