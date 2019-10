Detenen tres persones per defraudar més de 300.000 euros amb les dades de les targetes bancàries de tercers

L'operativa es feia des de Barcelona, Alacant i València, però les víctimes són de tot l'Estat

Actualitzada 30/10/2019 a les 16:18

La Policia Nacional ha detingut tres persones a València per defraudar més de 300.000 euros a través de les dades de les targetes bancàries de tercers, amb la tècnica anomenada 'phising'.Es tracta d'un frau de suplantació de personalitat que es fa per correu electrònic o missatgeria instantània, on es demanen dades de les targetes o claus bancàries.L'operativa bancària fraudulenta es feia des d'Alacant, Barcelona i València, tot i que les víctimes podien estar en qualsevol punt de l'Estat. Els detinguts vinculaven les dades obtingudes a moneders virtuals per operar amb ells a través de telèfons mòbils.Els tres detinguts s'havien traslladat des de França per cometre els fraus, estaven uns dies a l'Estat i després tornaven. A l'habitatge on s'allotjaven a València es van localitzar diversos equips informàtics, monitors, equips sense fil, dispositius d'emmascarament del senyal obtingut de la xarxa i 29 telèfons mòbils.Les investigacions van començar aquest mes de juliol, quan es van registrar múltiples denúncies de frau bancari en diverses comissaries del territori. Clients d'una entitat van assegurar que amb les seves dades havien tret diners de caixers, havien comprat monedes virtuals i havien comprat diferents productes.Els defraudadors aconseguien les dades a través de l'enviament massiu de correus electrònics a potencials clients de l'entitat.Tres mesos després de l'inici de la investigació, la Policia Nacional va detectar un dels membres de l'organització al seu pas per Alacant. Es van identificar els altres dos membres del grup i a principis d'octubre es va saber que els tres havien entrat a l'Estat a través de La Jonquera amb un vehicle amb matrícula francesa.Els agents els van localitzar quan compraven productes electrònics de forma fraudulenta en un conegut centre comercial de Burjasot (País Valencià). Les mesures de vigilància adoptades van permetre localitzar l'apartament on vivien a València. La policia els va detenir a l'exterior de l'habitatge, just quan marxaven amb molts diners en efectiu a sobre.Durant el registre de l'apartament es va localitzar un equip complet per cometre el frau. Es van intervenir 4.050 euros, molts productes adquirits de forma fraudulenta, equips informàtics, telèfons mòbils i un vehicle amb matrícula francesa. Van defraudar uns 300.000 euros, entre els 300 i els 4.000 euros per persona.L'operació policial segueix oberta i no es descarta la detenció d'altres membres que ara estan a França.