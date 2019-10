Seur contractarà a 2.700 persones per al Black Friday i les rebaixes

Madrid, Catalunya i Andalusia seran les zones on busca un major reforç, sobretot de personal de repartiment i mossos de magatzem

Seur reforçarà la seva plantilla amb més de 2.700 professionals durant la pròxima campanya de Black Friday, Nadal i Rebaixes, en la qual la companyia preveu un creixement del 10% en les operacions, fins als 14 milions d'enviaments, recull el digital La Información.Segons ha informat l'empresa de paqueteria, Madrid, Catalunya i Andalusia seran les zones que major esforç operatiu concentrin, sent el personal de repartiment i mossos de magatzem els perfils més demandats.Per a donar resposta a les necessitats dels consumidors durant aquest període, la companyia posarà a la seva disposició la xarxa 'Pickup', que compta amb 2.300 punts entre botigues de conveniència i taquilles, on el comprador 'online' pot triar on rebre els seus enviaments amb una àmplia varietat d'horaris, incloent, en la majoria dels casos, els caps de setmana.El creixement del comerç electrònic tornarà a ser protagonista en aquesta campanya, que donarà el tret de sortida amb el Black Friday el pròxim 29 de novembre, data que, segons la companyia, els usuaris aprofiten cada vegada més per a realitzar les seves compres abans del nadal.Seur estima que el 2 de desembre, coincidint amb el Cyber Monday, serà la jornada amb el major nombre d'enviaments, amb prop de 630.000 paquets lliurats. La campanya finalitzarà el 18 de gener, una vegada que hagi passat el període més important de les rebaixes.