La Cambra del Consell accepta la petició de la defensa de l'expresident

Actualitzada 29/10/2019 a les 11:05

La justícia belga ha ajornat la vista per la tercera euroordre de l'expresident Carles Puigdemont fins al 16 de desembre. La Cambra del Consell, el tribunal de primera instància belga, ha concedit l'ajornament de l'audiència que havia demanat el líder de JxCat per preparar amb més temps el cas. La defensa de l'expresident espera que un parell de setmanes després de la vista on les parts presentaran les seves al·legacions, el jutge prengui una decisió sobre la petició d'extradició d'Espanya, és a dir, poc després de Nadal.«Estarem aquí el dia 16 de desembre per comparèixer davant d'una justícia que com sempre treballarà amb independència i professionalitat», ha assegurat Puigdemont la sortida dels jutjats.