La Festa del Cine ofereix entrades per menys de 3 euros

Les entrades per 2,90 es podran adquirir fins demà dia 30

Actualitzada 29/10/2019 a les 13:08

La Festa del Cine torna fins demà dia 30 d'octubre per tornar a oferir entrades per veure pel·lícules a un preu més econòmic. En el marc d'aquest esdeveniment, els espectadors podran comprar entrades a un preu de 2,90 euros.Els interessats només cal que es registrin a la pàgina web fiestadelcine.com. Rebran al correu electrònic proporcionat les acreditacions, que s'hauran de presentar en el moment de la compra de les entrades. El organitzadors d'aquesta iniciativa conviden a mostrar les acreditacions des del dispositiu mòbil per evitar el malbaratament de paper.Les sales de la demarcació de Tarragona que s’adhereixen a aquesta promoció són Yelmo Cines del Parc Central de Tarragona; els cinemes Ocine de les Gavarres (Tarragona), Vila-seca, El Vendrell i Roquetes; MCB de Calafell, els JCA Cinemes de Valls i UCC Cinemes d’Amposta. Tot el llistat de sales, es pot consultar aquí