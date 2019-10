L'exposició a alts nivells de soroll del trànsit incrementa en un 30% el risc de patir un ictus més greu

Per contra, la proximitat a zones verdes té un efecte beneficiós i redueix un 25% la possibilitat de tenir un accident cerebrovascular més greu

Actualitzada 29/10/2019 a les 09:31

3.800 morts anuals a Catalunya per aquesta patologia

L'exposició a alts nivells de soroll procedent del trànsit incrementa en un 30% el risc de patir un ictus isquèmic més greu. Així ho determina un estudi que ha analitzat dades de gairebé 3.000 pacients atesos a l'Hospital del Mar de Barcelona. El treball ha estat elaborat per l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (Imim), pel mateix Hospital del Mar, per l'ISGlobal i per la Universitat de Brown, dels Estats Units. Per contra, viure a prop de zones verdes fa caure la possibilitat de tenir un accident cerebrovascular més greu fins a un 25%. Des de l'Hospital del mar s'explica que és la primera vegada que s'analitzen aquests factors en relació amb la gravetat de l'ictus. L'estudi el publica la revista 'Environmental Research'.Els investigadors han analitzat la influència dels nivells de soroll, la contaminació atmosfèrica i l'exposició a zones verdes en prop de 3.000 afectats per ictus entre els anys 2005 i 2014. Per fer-ho s'han utilitzat dades de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, així com models per analitzar els nivells de contaminants atmosfèrics, el mapa de soroll de Barcelona i imatges per satèl·lit per definir les zones amb vegetació. També s'ha tingut en compte el nivell socioeconòmic de les àrees de residència dels pacients.«Hem vist que hi ha un gradient», ha explicat Rosa Maria Vivanco, investigadora del Grup de Recerca Neurovascular de l'Imim i primera signant del treball. «A més espais verds, menys gravetat de l'ictus. I a més soroll, més gravetat», ha afegit.En aquest sentit, Xavier Basagaña, investigador d'ISGlobal i un dels autors de l'estudi, ha considerat que l'exposició a espais verds pot tenir beneficis per a la salut a través de diferents mecanismes. «Per exemple, pot reduir l'estrès, fomentar la interacció social o augmentar els nivells d’activitat física».De la mateixa manera, l'estudi complementa investigacions anteriors que ja associaven el soroll ambiental a un risc més alt de patir ictus en el sentit que determina que el lloc on es viu no només afecta al nivell de risc, sinó també «a la severitat quan es produeix», en paraules de Gregory A. Wellenius, membre del Departament d'Epidemiologia de la Universitat de Brown i últim signant de l'estudi. Així, els resultats indiquen que els pacients que vivien a zones amb més soroll presentaven ictus més greus quan arribaven a l'hospital.Els signants de l'estudi recorden que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana uns nivells de contaminació acústica procedents del trànsit d'un màxim de 53 decibels durant el dia i de 45 durant la nit. I afegeixen que la mitjana del nivell de soroll al qual han estat exposats els pacients i també la població de l'àrea de l'estudi «obliga a una reflexió», ja que està «considerablement per damunt» del que recomana l'OMS, segons apunta Carla Avellaneda, investigadora de l'Imim.I tot i que en aquest estudi concret no s'ha pogut observar una associació amb la contaminació atmosfèrica, els mateixos investigadors ja van revelar en un altre treball que els alts nivells de contaminació atmosfèrica procedents dels motors dièsel incideixen en un increment del 20% del risc de patir un ictus aterotrombòtic.L'ictus o accident cerebrovascular, és la primera causa de mort en dones i la tercera en homes a l'Estat. Es calcula que afectarà 1 de cada 6 persones al llarg de la seva vida (l'any 2012 va provocar la mort de 6,7 milions de persones al món, segons dades de l'OMS). A Catalunya es registren 13.000 casos anuals i 3.800 morts per aquesta patologia. D'ictus n'hi ha de dos tipus principals, els hemorràgics i els isquèmics.L'ictus isquèmic, que és degut a l'obstrucció d'un vas cerebral, representa entre el 80 i el 85% de tots els casos. Aquesta manca de flux sanguini a l'àrea del cervell afectada pot arribar a produir lesions permanents. Segons els experts, el risc de patir un ictus està estretament relacionat amb factors com l'edat, el tabaquisme, la hipertensió arterial, la diabetis, l'obesitat, el sedentarisme i, com s'ha demostrat recentment, amb altres factors com la contaminació atmosfèrica.