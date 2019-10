CIS: El PSOE milloraria els resultats del 28-A mentre que Cs en podria perdre fins a 30 diputats

El PP obtindria entre 8 i 15 escons més i Unides Podem es quedaria igual o en perdria fins a 7

ERC tornaria a guanyar a Catalunya

El PSOE tornaria a guanyar les eleccions generals i milloraria resultats respecte al 28 d'abril, segons l'estimació del macrobaròmetre del centre d'Investigacions Sociològiques (CIS). Concretament, Pedro Sánchez aconseguiria entre 10 i 27 escons més respecte als 123 que tenia. A l'altra cara a de la moneda hi ha Cs, que perdria entre 22 i 30 diputats i quedaria relegat en quarta posició. Unides Podem superaria el partit d'Albert Rivera repetint els 42 escons de l'abril o perdent-ne fins a 7. Pel que fa al PP, es manté en segona posició i augmentaria lleugerament la seva representació al Congrés aconseguint entre 8 i 15 diputats més amb una forquilla d'entre 74 i 81 escons. Pel que fa a Vox, el CIS li atorga una intenció de vot d'entre 3 i 10 escons menys que ara.L'enquesta es va realitzar entre el 21 de setembre i el 13 d'octubre, és a dir, un dia abans de fer-se pública la sentència del procés. L'àmplia victòria del PSOE, que obtindria una forquilla d'entre 133 i 150 escons, no arriba a la majoria absoluta del Congrés que se situa en 176 diputats. Així doncs, es veurien obligats a pactar. La suma de diputats del PSOE, Unides Podem i els dos diputats que obtindria el nou partit d'Iñigo Errejón (Más País) seria de 170-194 escons. Per tant, tenint en compte la forquilla baixa necessitarien altres partits per arribar a la majoria absoluta. Però tenint en compte la forquilla alta, els socialistes en tindrien prou amb els diputats del partit de Pablo Iglesias per superar el llindar de la majoria absoluta.Pel que fa a un eventual pacte de dretes, els escons de PP, Cs i Vox es queden lluny dels 176 de la majoria absoluta ja que, segons el CIS, les tres formacions sumarien entre 115 i 137 escons.ERC tornaria a guanyar les eleccions generals a Catalunya amb una forquilla d'entre 16 i 18 escons, millorant així els 15 diputats que va obtenir el 28-A. Segons el macrobaròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), el PSC es mantindria en segona posició millorant lleugerament els 12 escons fins als 13-14. En la mateixa línia, els comuns podrien augmentar entre un o dos diputats fins arribar a 9. En canvi, el CIS pronostica una davallada de JxCat, que amb una forquilla d'entre 4 i 6 diputats perdre entre 1 i 3 escons, i de Cs, que passaria dels 5 actuals a 2. La CUP, que es presenta per primera vegada a unes eleccions generals, entraria al Congrés amb un o dos diputats, el PP repeteix resultats mantenint un escó mentre que Vox perdria el que havia aconseguit.