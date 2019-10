El Govern obre 15 investigacions als Mossos en les protestes per la sentència de l'1-O

S'investiga l'agent que va cridar «som gent de pau», el furgó amb manifestants de la T1 i l'atropellament de Tarragona

Actualitzada 29/10/2019 a les 15:32

Es revisaran «totes les actuacions»

El Govern tanca files amb Buch

I aixó @MiquelBuch ?? Ens prens el pel noo?? Au va que se't veu el llautó... aquí només t'interessa calers i jasta.. ni als teus companys respectes... #BuchDimissio pic.twitter.com/MCzA5oLALC — Monikiki ||☆|| (@Monikiki19) October 16, 2019

La consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha anunciat que en la reunió d'avaluació del conseller d'Interior, Miquel Buch, amb els responsables i comandaments del cos de Mossos d'Esquadra s'ha obert «l'avaluació interna més gran que s'ha fet mai al cos de Mossos d'Esquadra». El president, Quim Torra, va demanar la seva obertura la setmana passada. Budó ha indicat que «del primer anàlisi se'n deriven 15 actuacions concretes sobre supervisió que poden acabar amb expedient, sanció o informació reservada». Segons ha pogut saber l'ACN entre aquestes hi ha la relacionada amb l'agent que va cridar «som gent de pau», el furgó amb manifestants a sobre de la T1 i l'atropellament de Tarragona d'una persona que estava al costat d'uns contenidors.S'ha posat en marxa «l'auditoria interna més gran que ha fet mai el cos de Mossos d'Esquadra». Fonts del Departament d'Interior la consideren «excepcional» tant per la seva extensió territorial, ja que inclou tot el país, com per l'espai temporal, ja que agrupa diversos dies. Altres investigacions anteriors tenien un caràcter molt més «puntual».L'avaluació inclou tant els recursos materials i humans, com la presa de decisions i actuacions policials. Fonts d'interior insisteixen que el dispositiu «no ha acabat» i que es vol fer «des del diàleg i no des de la urgència», ja que «no és per exercir el càstig intern sinó per detectar i explotar el marge de millora». Ho qualifiquen com una «avaluació de 360 graus».Budó ha explicat que la investigació es fa «amb la voluntat de millorar la manera de defensar el propi cos dels Mossos, garantir el seu prestigi, i que no es malmeti la confiança que té la ciutadania». Ha afegit que mentre durin els operatius es revisaran «totes i cadascuna de les actuacions».La trobada que s'ha celebrat aquest dimarts al Departament d'Interior ha estat la primera amb el conseller Miquel Buch, tot i que amb anterioritat ja se n'han celebrat dues més d'internes al màxim nivell amb tots els departaments implicats per tal d'avaluar el dispositiu per les protestes contra la sentència del judici de l'1-O. Hi ha assistit el secretari general d'Interior, Brauli Duart, el director general de la Policia, Pere Ferrer, el comissari en cap, Eduard Sallent, el comissari superior de Coordinació territorial, David Boneta, així com representants de les àrees d'Avaluació i d'Afers interns.La consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha tancat files amb Buch durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu, aquest dimarts al migdia. La portaveu ha donat el suport del Govern a tots els consellers i conselleres, per després especificar que també en dona tant a Buch com al cos dels Mossos.D'altra banda, Budó ha traslladat la «preocupació» de l'executiu sobre la utilització de pilotes de goma dels cossos policials espanyols a Catalunya. La consellera ha recordat que el Parlament ja va prohibir-ne l'ús per part dels Mossos, i ha dit que al Govern li «agradaria» que aquesta mesura es fes extensible arreu de l'Estat o, almenys, que cap cos policial utilitzi pilotes de goma a Catalunya: «Demanem que es faci efectiu el més aviat possible, almenys a Catalunya».Budó ha demanat a l'Estat que «reflexioni» sobre la «conveniència o no» d'aquest mecanisme. La consellera ha afegit que el Govern ja ha traslladat aquesta petició al ministeri d'Interior, però entén que no es pot resoldre «d'un dia per l'altre». Alhora ha admès que seran els grups parlamentaris del Congrés que resultin del 10-N els qui hauran de gestionar-ho.