El govern espanyol adverteix Bèlgica que «adoptarà decisions» si no lliura Puigdemont

Calvo: «No entendrem que l’Estat belga no reconegui la plenitud de la democràcia espanyola»

Actualitzada 29/10/2019 a les 10:14

La petició de l’Ajuntament de Barcelona «és un mal acudit»

La vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, ha advertit aquest dimarts l’Estat de Bélgica que el seu executiu «no entendrà» que no extradeixi Puigdemont a la justícia espanyola, i per tant si s’arriba a aquest punt prendrà «decisions». Preguntada per quines serien aquestes decisions, Calvo ha recordat que els governs «han de col·laborar» en el seu dia a dia. «Entre estats es col·labora i es pot tenir més intensitat o menys en aquestes col·laboracions, i salvant que els dos poders judicials s’entenguin, treballin i es produeixi un pronunciament sobre aquesta qüestió, independentment d’això Espanya, almenys mentre nosaltres siguem el govern no entendrem que l’Estat belga no reconegui la plenitud de la democràcia espanyola negant que s’asseguin davant la nostra justícia els que ja han estat sentenciats de manera absolutament garantista».Calvo ha fet aquestes manifestacions en una entrevista a Onda Cero coincidint amb la vista a Bèlgica per la petició d’extradició de Carles Puigdemont per part del jutge Llarena, que va reactivar l’euroordre contra ell després de la sentència del Suprem sobre l’1-O. Segons Calvo, en aquesta ocasió «és difícil» que «des del punt de vista jurídic» Bèlgica es negui a extradir Puigdemont perquè «hi ha un llistat automàtic» de delictes que provoquen el lliurament.La vicepresidenta també ha afirmat que en les seves converses amb Pere Aragonès «moltes vegades l’adverteixo i li dic: vicepresident, per aquí no ho veig», un toc d’atenció «lògic» que «ha de fer» i mitjançant el què «contribueixo en el que puc» a les bones relacions entre els dos executius. En tot cas ha tornat a tancar la porta al diàleg entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez.«Sánchez és qui simbolitza tot el poder executiu, i mentre el senyor Torra no entengui que aquesta hauria de ser la seva funció per a tots els catalans hi ha poques coses a parlar», ha dit Calvo. Ha recordat les paraules de la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzié, sobre el fet que –en paraules de Calvo- «la violència convé al camp independentista», i Torra «porta dies evadint-se de la principal responsabilitat que té», que és «garantir la seguretat a Catalunya».La vicepresidenta del govern espanyol en funcions també ha criticat l’Ajuntament de Barcelona per haver enviat una carta al cap de la Policia Nacional a Catalunya per exigir que es deixi de blindar la comissaria de Via Laietana. «Una carta per dir que se’n vagi la Policia Nacional d’un territori d’Espanya és un mal acudit». En tot cas ha defensat el paper del PSC al consistori que va «tornar d’on ens havien fet fora per impedir que un independentista sigui alcalde de Barcelona».