Una dona de la Corunya haurà de pagar 1.300 euros a Hisenda per un premi de 40 euros

El premi el va rebre el seu fill discapacitat, pel qual té concedida una deducció fiscal que ara ha de retornar

Actualitzada 27/10/2019 a les 18:25

Paz Buján, veïna de Toques (la Corunya) i mare d'Óscar, un jove amb discapacitat, haurà de retornar a l'Agència Tributària 1.343,20 euros corresponents de la declaració de 2015 per un premi de 40 euros que el seu fill va guanyar en el mateix any en el concurs de Carnestoltes del Concello de Melide, segons recull La Voz de Galícia Hisenda li reclama els 1.200 euros de la percepció anual de 2015, corresponents de les deduccions de 100 euros al mes a les quals té dret per tenir un descendent amb discapacitat, i 143,20 euros per la demora en el pagament, que se li apliquen per haver rebut les deduccions de forma anticipada.Óscar, amb una discapacitat reconeguda del 78%, es va presentar en 2015 al concurs amb els seus companys del centre ocupacional, amb els quals va guanyar el premi. Una quantitat de 42, 86 euros, la part proporcional que li corresponia. Quan se li va fer l'ingrés d'aquesta quantia, l'Agència Tributària el va obligar a presentar la declaració de la renda.Segons aquesta, Óscar havia percebut «rendes per un volum superior a 1.800 euros. La qual cosa significa que no compleix els requisits establerts per a generar el dret al mínim per descendent i, per tant, al mínim per discapacitat», segons resa el comunicat emès per aquest organisme el mes de juliol passat.Encara que aquest jove està exempt de presentar la declaració de la renda perquè rep una pensió no contributiva de 392 euros al mes amb què no supera els 8.000 euros anuals de mínim exigible, l'ingrés del premi el va obligar a presentar-la.Paz Buján va presentar una reclamació davant l'Agència Tributària mostrant el seu desacord pel desemborsament que se li reclama perquè «és injust i desproporcionat, ja que els ingressos són els derivats del centre ocupacional», però va ser rebutjada.Ara, haurà de fer front al pagament dels 1.343,20 euros en un any, ja que el fisc li va denegar la sol·licitud presentada per a fraccionar el pagament i abonar la quantitat en dos anys. «Si m'ho arriben a dir, renuncio als 42 euros, i a 50, 60 i 100...», ha assegurat la dona.