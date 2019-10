Renfe ha patit una trentena de talls per la presència d'objectes a la via i manifestacions des del 14 d'octubre

Tres de les incidències s'han produït a l'alta velocitat entre Figueres i Barcelona

Actualitzada 28/10/2019 a les 09:25

La xarxa de Rodalies i l'alta velocitat ha patit una trentena de talls per manifestacions i per la crema de diversos objectes a la via, com pneumàtics, i la presència d'arbres tallats i fins i tot de blocs de formigó i una nevera a la via des del 14 d'octubre, data en què es va publicar la sentència del procés. A partir d'aquell dia, s'han celebrat desenes de manifestacions arreu el territori i actes de protesta, alguns dels quals han comportat problemes de mobilitat a la ciutadania. Segons la companyia Renfe, els dies amb més interrupcions van ser el 15 i el 16 d'octubre. Tres de les accions, a més, han tingut lloc a la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Figueres. El Departament de Territori, com a titular del servei, afirma que vetlla perquè es pugui mantenir el servei en «bones condicions», incloent la seguretat.El mateix dia de la sentència, ja es va registrar un tall de vies a Celrà de la línia convencional i es van tallar les vies de l'alta velocitat, on els manifestants hi van fer una crema d'objectes que va malmetre les vies i no va permetre restablir el servei fins l'endemà. El dia 15, va aparèixer un arbre talat sobre la via entre Sant Miquel de Fluvià i Flaçà, un tall de vies a Mataró, uns pneumàtics entre Urtx i Puigcerdà, una barricada a Sils i una manifestació a Reus; mentre que l'endemà van cremar objectes i pneumàtics entre Sant Pol i Canet, entre Mollerussa i Lleida i a la línia del TAV entre Figueres i Girona i la via es va tallar per la presència de persones a Vilanova i la Geltrú, Reus i Valls.Els dies 17 i 18 d'octubre es van sumar sis talls més, tres en cada un dels dies, per manifestacions a Sant Joan Despí, Reus, Badalona, Terrassa, Molins de Rei i Badalona; el dia 20 va aparèixer una nevera a la zona de Valls, dos dies més tard un altre arbre talat entre La Garriga i les Franqueses i es van cremar objectes entre Figueres i Portbou, segons el registre de Renfe.El 24 d'octubre, l'alta velocitat va patir una crema intencionada de fibra òptica entre Girona i Figueres, que va causar retards d'uns 20 minuts, aproximadament, mentre que a Montcada la via va quedar tallada per una manifestació. L'endemà, es va tornar a produir una crema de pneumàtics a Caldes i es va talar un arbre a Maçanet i aquest dissabte apareixien blocs de formigó i palets a Golmés, just quan l'R12 acabava de restablir el servei després de cinc dies interromput pel temporal. Les dues últimes incidències es van produir aquest diumenge, amb la presència d'un altre arbre talat entre Figueres i Flaçà i un tall causat per manifestants a Badalona.Com a titular del servei, el Departament de Territori explica que la prioritat és assegurar el manteniment del servei i en bones condicions davant de qualsevol situació, incloent la seguretat. Segons asseguren fonts de la conselleria, la Generalitat està en contacte amb Renfe «de manera constant».