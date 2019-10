Junqueras: «violència és condemnar a un segle de presó demòcrates per posar les urnes»

L'exvicepresident afirma que es impossible arribar a acords amb el PSOE, «que amenaça amb el 155 i es nega a agafar el telèfon»

Actualitzada 28/10/2019 a les 09:38

L'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras ha constatat que la situació «ha canviat molt» i ha descartat pactar amb el PSOE. «Amb el PSOE que ens amenaça cada dia amb el 155, que demana compliment íntegre de penes i que es nega a agafar el telèfon és impossible que arribem a cap acord», ha afegit en una entrevista a ' eldiario.es '. Junqueras, condemnat a 13 anys de presó, defensa però el paper que ha jugat ERC en els últims mesos al Congrés i ha considerat que «han desemmascarat la veritable cara» del líder del PSOE, Pedro Sánchez. Pel que fa als aldarulls, diu que no li agrada que es cremin contenidors però assenyala que violència és «condemnar a un segle de presó demòcrates per posar les urnes».Segons Junqueras, Sánchez no volia frenar la ultradreta ni un govern progressista, sinó que «només volia mantenir el statu quo i els seus privilegis».De cara a les eleccions del 10-N, Junqueras diu que l'única aposta d'ERC és ser tan forts que obliguin l'Estat a seure en una taula de diàleg. I ha afegit que en aquesta taula, ERC hi posarà l'amnistia i l'autodeterminació. «Com més forts siguem, mes força tindrem per fer-los seure a una taula de negociació. Fins ara, la cadira de l'estat espanyol ha estat sempre buida», ha afegit.Junqueras assegura que no es penedeix de res i manifesta que se sent «profundament orgullós» d'estar a la presó per haver posat les urnes. En aquest context, s'ha mostrat convençut que l'Estat es penedirà de la seva reacció i ha alertat que no han renunciat «ni un mil·límetre» en les seves conviccions ni en el seu objectiu de treballar per fer realitat la independència.Preguntat per què significa 'ho tornarem a fer', Junqueras ha respost que vol dir votar en un referèndum d'autodeterminació. I és que per a l'exvicepresident, només hi ha una solució que és el «referèndum inevitable».Pel que fa als aldarulls dels darrers dies, Junqueras creu que hi ha hagut «excessos policials i que s'han d'assumir responsabilitats». Però també apunta cap a l'Estat: «No m'agrada que es cremi un contenidor però violència és condemnar a un segle de presó a demòcrates per posar les urnes», ha defensat.Junqueras creu que és difícil condemnar més vegades la violència com ho ha fet el Govern de Torra-Aragonès i ha demanat que no s'intenti «criminalitzar un moviment pacífic com l'independentista».