Facebook estrena una nova pestanya de notícies en fase de proves i només als EUA

L'empresa vol respondre així a les acusacions de difusió d'informacions falses

Actualitzada 28/10/2019 a les 16:28

Facebook ha afegit una nova pestanya. Es tracta d'una nova secció de notícies en la qual oferirà articles de diversos mitjans de comunicació amb els quals ha aconseguit acords. La pestanya està en fase de proves i de moment només als Estats Units, per a un grup limitat d'usuaris.El contingut de la pestanya de notícies de Facebook provindrà de quatre tipus de mitjans: generalistes, especialitzats, diversos i locals. La xarxa social ha explicat que obtindrà continguts de mitjans ja presents en el seu índex de notícies i que respectin les polítiques de contingut de la xarxa social contra les notícies falses, el discurs de l'odi o els titulars esquer (clickbait), entre altres.En el servei, batejat Facebook News, participen grans capçaleres com The New York Times, The Wall Street Journal o The Washington Post; cadenes de televisió com ABC, NBC o Fox News i mitjans digitals com BuzzFeed o Business Insider. Al costat d'elles, el gegant tecnològic ha arribat a acords amb mitjans locals de diverses grans ciutats estatunidenques, entre elles Nova York, Los Angeles, Chicago, Filadèlfia, Washington, Miami, Atlanta o Boston.Facebook News està compost per diverses funcions, entre les quals destaca 'les històries d'avui', encara que també hi haurà seccions específiques per a notícies especialitzades sobre negocis, entreteniment, salut, ciència i tecnologia i esports. Les seves notícies seran seleccionades per un equip reclutat per l'empresa i no per algorismes. A més, els lectors podran vincular al seu compte de Facebook les seves subscripcions a mitjans en un intent per facilitar el pagament per continguts.La nova pestanya serà personalitzable per part dels usuaris, que podran triar sobre determinats aspectes en funció de les notícies que llegeixi, comparteixi o segueixi, així com depenent dels seus interessos i temes predilectes. També s'inclouen controls per a limitar certs continguts o mitjans que l'usuari de la xarxa social no desitja que apareguin.Segons expliquen en un comunicat, una altra de les funcions presents en Facebook News és una secció de subscripcions de pagament, per a rebre les notícies dels mitjans als quals els usuaris s'hagin subscrit a través del compte en la xarxa social.Segons diversos mitjans estatunidencs, el gegant d'internet pagarà a algunes de les publicacions entre un i tres milions de dòlars anuals pels seus articles i, en la majoria dels casos, dirigirà als internautes a la web de la capçalera, la qual cosa augmentarà el seu trànsit.A priori, la iniciativa ha de servir a Facebook per a respondre a dos problemes que sofreix des de fa anys: el seu paper en la difusió de notícies falses i la tibant relació que manté amb els mitjans de comunicació. En aquesta ocasió, l'empresa destaca que ha treballat amb els mateixos mitjans per a dissenyar el producte i la forma en què es presentarà als usuaris.«El periodisme té un paper clau en la nostra democràcia», defensa la xarxa social, en el qual va subratllar que sense notícies ben treballades la societat perd una «eina essencial per a prendre bones decisions».