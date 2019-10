Un ós de circ ataca feroçment al seu domador en ple espectacle

L'home va resultar ferit en el coll i al cap

Actualitzada 25/10/2019 a les 22:50

Un ós de 300 quilos ha atacat al seu domador mentre s'estava celebrant un dels espectacles d'un circ de Carelia, a Rússia. L'home va resultar ferit en el coll i al cap després que l'animal li ataqués feroçment.Segons es pot veure en les imatges, l'ós empeny un carretó mentre camina amb les seves potes posteriors abans d'atacar al seu domador, mossegant-li en la part del cap i del coll.De moment, es desconeix la versió oficial sobre l'estat de salut de la víctima, encara que RTinforma que la seva vida no corre perill.Un altre treballador del circ va haver d'intervenir per a intentar separar a l'ós del domador donant-li puntades. Segons el mitjos locals, l'animal va rebre un dard amb descàrrega elèctrica, la qual cosa va fer que cessés en el seu atac.L'esborronador fet va tenir lloc mentre els assistents al circ es trobaven presenciant un dels espectacles. En el vídeo també es veu com fugen espaordits i entre crits, ja que la pista i les graderies no estan separades per cap barrera de seguretat.