Localitzen a Sevilla una signatura de Miguel de Cervantes

És un poder notarial amb data de 7 de maig del 1593

Actualitzada 26/10/2019 a les 12:10

Un nou document amb la signatura de Miguel de Cervantes ha estat trobat en els protocols notarials de l'Arxiu Històric Provincial de Sevilla per l'investigador José Cabello Núñez qui, especialitzat en aquesta mena de cerca, ha localitzat en els últims anys un total de 16 papers cervantins.El document és un poder notarial amb data de 7 de maig de 1593 en el qual Miguel de Cervantes diu ser criat del Rei, estant a Sevilla i veí de la toledana Esquivias.El poder l'atorga Cervantes a Pedro Ramírez, veí de Sevilla, perquè aquest pogués rebre dels veïns de les viles de Lucena (Còrdova) i Jimena (Jaén) tot el blat, ordi, cigró i altres llavors que deguessin a Cervantes com a comissari al servei de Pedro de Isunza, proveïdor general de les galeres d'Espanya.Aquest és un dels quatre nous documents històrics que relacionen a Cervantes amb la seva activitat recaptatòria a Andalusia i que Cabell Núñez, arxiver municipal de la Pobla de Cassalla (Sevilla), suma als quals ha trobat en els últims anys, entre ells un més amb signatura de l'autor del Quixot, la troballa del qual ja va publicar en 2014 en revistes especialitzades.Segons l'investigador, el document signat per Cervantes trobat ara pogués ser el primer que acrediti la seva visita personal a totes dues localitats andaluses encara que el nom de Lucena ja figurava en la llarga nòmina de pobles i llocs que s'indiquen en la comissió que Pedro de Isunza va donar a Cervantes i a Diego de Ruy Sáenz l'1 d'octubre de 1591 per a treure provisions amb les quals proveir a l'Armada.El document cervantí més antic dels quatre trobats ara per Cabell Núñez està datat a Sevilla el 15 de maig de 1589.