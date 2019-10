Consells per adaptar-se al canvi horari

La matinada d'aquest diumenge, quan el rellotge marqui les tres seran les dues

Actualitzada 26/10/2019 a les 16:53

Evitar utilitzar dispositius mòbils

Aquest diumenge a la matinada els rellotges tornaran a protagonitzar un canvi. Arriba l'horari d'hivern i, per tant, s'ha de canviar l'hora.Amb els nous dispositius, escassejarà la gent que hagi de canviar l'hora a mà, però els rellotges i els mecanismes més tradicionals encara ho reclament. Per tant, quan siguin les tres de la matinada s'haurà d'endarrerir el rellotge fins a les dues.Aquest «mini jet lag», tot i que tan sols sigui d'una hora, també provoca alguns canvis en l'organisme, almenys, segons asseguren els experts, durant les primeres 24 hores. Per tant, hi ha consells recomanables perquè aquest canvi es noti el mínim possible.Evitar les migdiades és important i evitar un sopar abundant també ajudarà a assumir millor el canvi horari. Intentar evitar la cafeïna també és aconsellable.Si algú decideix realitzar activitat física, és recomanable que ho faci hores abans de marxar al llit.És molt important no fer servir dispositius mòbils, ja que la llum que desprenen pot provocar insomni.En el cas dels nens, el canvi es pot arribar a assumir fins a dues o tres setmanes després, amb què aquests consells encara s'agreugen quan es tracta de gent d'edat matinera.