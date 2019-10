La UdG aprova un sistema d'avaluació alternatiu perquè els estudiants puguin anar a manifestacions

El 84% dona suport a una manifest de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem

Actualitzada 25/10/2019 a les 15:12

«Un acord molt important»

Manifest en contra de la sentència de l'1-O

El claustre extraordinari de la Universitat de Girona (UdG) ha aprovat una proposta dels estudiants per implantar un sistema d'avaluació alternatiu perquè els alumnes puguin anar a les mobilitzacions. La proposta, aprovada per assentiment, busca garantir que l'alumnat que vol anar a classe ho pugui fer sense trobar-se amb piquets que bloquegin l'accés i que els universitaris que volen sumar-se a les manifestacions arran de la sentència del Tribunal Suprem no perdin el curs. Segons l'acord, els alumnes que ho sol·licitin podran anar a examen final. La proposta l'haurà d'aprovar ara el Consell de Govern. El claustre també ha aprovat amb el 84% dels vots a favor un manifest de rebuig a la sentència.Al principi de la seva intervenció per defensar la proposta, el representant dels estudiants, Isaac Coronas, ha recordat que des del 14 d'octubre ha costat compaginar, a la UdG, la voluntat dels alumnes que s'han sumat a les mobilitzacions per la sentència i els que volen continuar l'avaluació amb normalitat.»Aquesta setmana, un col·lectiu important d'estudiants es manifestava a tots els centres amb demandes molt clares: exigir que es facilités la conciliació entre les mobilitzacions i la llibertat d'expressió amb l'avaluació ordinària», ha recordat Coronas.En paral·lel, hi havia alumnes que reclamaven el seu dret a continuar les classes amb normalitat. Per això, el Consell d'Estudiants ha treballat intensament per arribar a una solució pactada que arrossegui el consens.»Aquest text té l'acord de tothom perquè intenta ser el màxim de transversal possible», ha apuntat Coronas que subratlla que no ha estat «gens fàcil» arribar fins a aquest punt. «Intenta ser el màxim de transversal possible», ha afegit, «per tal de garantir el dret a seguir l'activitat tal com estava prevista i, alhora, permetre un sistema d'avaluació complementari, que permeti la gestió de les situacions excepcionals que es poden produir els properes dies».Davant d'aquesta proposta, hi ha professors que han manifestat els seus recels que es puguin seguir les classes «amb normalitat». De fet, un d'ells ha demanat al rector «garanties» que els accessos a les facultats no es tornaran a bloquejar o que s'habilitaran aules per poder fer classe. D'altra banda, alguns professors han defensat aquesta «alternativa», justificant que es tracta d'una «situació excepcional».Per últim, una representant del Personal d'Administració i Serveis (PAS) ha demanat als membres del claustre que tinguessin en compte «l'esforç» que feien molts estudiants que «veuen que poden perdre una convocatòria, però igualment surten al carrer». Per últim, s'ha mostrat «molt orgullosa dels joves» perquè han demostrat ser «actius» han desmuntat mites sobre la «falta d'interès en la política».Al final del claustre, quan la proposta dels estudiants s'ha aprovat per unanimitat, el rector de la UdG ha destacat que és «un acord molt important» perquè compagina els drets de tots ells estudiants. «No es poden combatre les injustícies amb altres injustícies», ha destacat Quim Salvi que sosté que ·les coses s'estan fent bé».El rector espera que tot el cos docent respecti l'acord adoptat –un cop tingui el vistiplau definitiu i s'articulin els mecanismes d'avaluació- i considera que aquesta mesura no atempta contra la llibertat de càtedra de cada docent: «El professorat sempre ha de seguir el reglament que s'aprova, no es vulnera cap dret amb aquest acord, respectem-lo».La UdG ha estat pionera a l'hora de flexibilitzar l'avaluació però Salvi no descarta que altres universitats segueixin el mateix exemple. El rector afirma que es viu una situació «d'excepcionalitat» i que la UdG no pot restar aliena al batec de la societat. «S'havia d'arbitrar un mecanisme que pogués garantir que tots els estudiants de la UdG puguin tenir dret a ser avaluats en les condicions necessàries», ha dit.A partir d'ara, Salvi destaca que cadascun dels centres docents haurà cercar quin és el millor sistema d'avaluació alternatiu per assegurar «que l'estudiant sigui avaluat en les mateixes condicions». El rector ha assegurat que aquest sistema alternatiu no atempta en absolut contra el pla Bolonya.El 84% dels membres del claustre (amb 91 vots) ha donat suport al manifest en contra de la sentència de l'1-O. El rector ha defensat que el debat arribés a la UdG perquè «res del que passa fora dels murs» de la universitat és «indiferent» al centre. De fet, Salvi ha definit la UdG com un «baluard de la defensa contra els atacs a les llibertats».De la mateixa manera, el rector ha avançat que la universitat «rebutja qualsevol tipus de violència» perquè «és la fi de la raó». En el manifest s'especifica que rebutgen «la repressió i violència policial» que ha provocat «greus lesions a manifestants i estudiants».Aquest és un dels set punts en què compta el text. A més, també exigeixen «la immediata posada en llibertat d les persones injustament condemnades» i la «redacció i aprovació» d'una Llei d'amnistia com a «via preferent per reprendre el diàleg» entre el govern català i l'espanyol.El document ja s'ha aprovat en altres universitats com l'URV, la de Barcelona, la Pompeu Fabra o la Politècnica de Catalunya. Durant el debat del document, s'havien presentat diverses esmenes, però al final el professor que les havia proposat, les ha acabat retirant.