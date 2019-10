La curiosa forma de decidir el Barça-Madrid a la travessa

L'atzar serà determinant

Actualitzada 24/10/2019 a les 22:56

El FC Barcelona-Real Madrid, que estava previst per a aquest cap de setmana, es va suspendre a causa de tots els incidents que estan succeint a Catalunya.Era un dels partits de la travessa i, com que hi havia poc temps de marge, no s'ha pogut treure el partit de la butlleta.Ara, com que no hi ha partits substituts com hi havia abans, el signe del partit 1, X o 2, es decidirà mitjançant un sorteig.S'introduiran 100 boles de tres colors diferents en un bombo i a cadascuna se li assignarà un signe. Sortirà una bola i així quedarà definit l'esmentat signe.Depenent de les apostes de la gent, es calcularà el percentatge per saber quantes boles hi haurà de cada color.