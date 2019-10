El Punt Avui TV atura les emissions

L''Illa de Robinson' no es va emetre aquest dijous i ja no s'enregistra més producció pròpia

Actualitzada 25/10/2019 a les 13:07

El Punt Avui TV, que va començar a emetre el dia de Sant Jordi del 2014, ha deixat d'enregistrar programació pròpia. S'inicia així un procés que portarà el canal a l'aturada definitiva de les emissions a finals d'aquest any, segons informa El Punt Avui.La decisió es la va aprovar el consell d'administració i es va comunicar aquest dijous als treballadors. Respon, segons fonts de l'empresa, a la necessitat de reordenar el grup de comunicació per afrontar el context econòmic actual.El Punt Avui TV disposa de dotze llicències repartides arreu de Catalunya i a partir d'aquest divendres i fins a final d'any el procés d'aturada de les emissions serà progressiu en funció del territori i dels compromisos adquirits. L'Illa de Robinson no es va emetre aquest dijous.Malgrat el desenllaç, l'empresa fa una valoració positiva de l'experiència i entén que els continguts televisius hauran de continuar formant part del q produeix el grup, que es concentrarà en un futur a l'edició en paper i digital. Segons informa el rotatiu, ara s'inicia un procés per a recuperar-les en un futur.