El 53% de la població adulta està per sobre del seu pes recomanat

S'estima que els pacients amb obesitat viuen de mitjana 2,6 anys menys

Actualitzada 24/10/2019 a les 15:39

L'obesitat i el sobrepès es perfilen com les noves epidèmies del segle XXI, patologies que afecten a Espanya al 53% de les persones majors de 18 anys i la incidència dels quals s'ha duplicat en 20 anys, malgrat la qual cosa segueixen sense ser considerades com a malalties.Així ho constata l'«Estudi sobre l'obesitat a Espanya i les seves conseqüències», elaborat per la Fundación Gaspar Casal i presentat aquest dijous, que reclama la necessitat que l'obesitat sigui considerada com una malaltia crònica.Així la cataloga l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que la considera a més una pandèmia, amb més de 650 milions de persones afectades en el món, la qual cosa suposa el 13% de la població mundial.A Espanya, més del 37% dels majors de 18 anys i el 18% dels menors presenten sobrepès, mentre que el 17,4% i el 10% respectivament obesitat. I la tendència, segons conclou aquest estudi, continua a l'alça.Una de les conseqüències que l'obesitat no sigui considerada oficialment com una malaltia a Espanya és que són els propis afectats els que han d'assumir el cost dels tractaments, que superen els 280 euros mensuals, i la llista d'espera per la cirurgia bariátrica és de més d'un any, amb 11.000 pacients en llista d'espera.Així ho ha explicat Alicia Corduras, investigadora associada de la Fundación Gaspar Casal i una de les autores de l'estudi, que ha advocat per la creació d'equips multidisciplinaris en Atenció Primària que derivin al pacient a l'Especialitzada quan sigui necessari.Una altra de les propostes del treball és l'atenció grupal d'aquests pacients, alguna cosa que afavoreix la motivació dels afectats, coordinats per endocrins, nutricionistes i psicòlegs.Aquest model només ha estat implantat a Castella i Lleó, però en general -tal com ha lamentat Corduras- l'atenció grupal no existeix en el sistema sanitari espanyol, al qual considera que li falta una estratègia consensuada.La importància de declarar l'obesitat una malaltia crònica es fonamenta també en la gran quantitat de comorbilitats i patologies associades que porta amb si. En aquest sentit, ha advertit que entre els anys 2014 i 1017 i lligat a l'augment dels casos d'obesitat i sobrepès, s'ha registrat també un augment del 14% dels diagnòstics de diabetis.Altres malalties associades a l'obesitat són el colesterol, la hipertensió, alguns tumors i bona part dels accidents cardíacs i cerebrovasculars.«Reconèixer l'obesitat com una malaltia crònica amb severes complicacions i no com un estil de vida triat pot ajudar a reduir l'estigma i la discriminació que sofreixen moltes persones» amb aquest problema, ha subratllat el director de la Fundación Gaspar Casal, Juan del Pla.A pesar que la conscienciació sobre una dieta sana i hàbits de vida saludables van calant cada vegada més en la societat, els estils de vida dificulten portar a la pràctica aquestes recomanacions.«Les noves tecnologies reclamen un oci sedentari, els treballs obliguen a menjar fora de casa i tot això impedeix portar uns bons hàbits de vida», explica Corduras, que afegeix que les dades de sobrepès i obesitat són majors entre les famílies de rendes més baixes i pocs estudis.Per part seva, la directora de Relacions Institucionals de Novo Nordisk, Olga Espallardo, ha detallat que els costos associats al sobrepès i l'obesitat a Espanya aconsegueixen el 9,7% de la despesa sanitària total, per la qual cosa «si s'actués sobre aquesta malaltia, ser estalviarien despeses».Si parlem de qualitat de vida, s'estima que els pacients amb obesitat viuen de mitjana 2,6 anys menys, ha afirmat.