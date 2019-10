Detenen un home per abusar sexualment de dues germanes de 6 i 9 anys a Martorell

La mare de les nenes pateix problemes psiquiàtrics i les pegava en el marc de ritus esotèrics

Actualitzada 25/10/2019 a les 11:11

La Policia Nacional ha detingut un home per abusar sexualment de dues germanes de 6 i 9 anys. Les nenes, que són noruegues, van explicar els fets als serveis de protecció de menors del seu país, que es van fer càrrec d'elles perquè no tenien recursos econòmics i pels problemes psicològics de la seva mare.Les petites van explicar que havien patit agressions físiques per part de la mare, moltes d'elles relacionades amb ritus esotèrics, així com abusos sexuals per part de l'home, que després pagava diners a la mare. Al detingut, procedent de Ghana i de 51 anys, se li atribueix un delicte continuat contra la indemnitat sexual i un altre contra la prostitució, l'explotació sexual i corrupció de menors.La investigació va començar el passat mes de juliol quan l'Oficina d'Enllaç Nòrdica de l'Ambaixada de Noruega a Espanyava informar la Policia Nacional que dos menors d'edat havien patit abusos sexuals per part d'un ciutadà ghanès a Martorell.Els agents van comprovar que les nenes i la mare es van traslladar a viure a Espanya fa dos anys. A Martorell, el detingut va aprofitar els problemes psiquiàtrics de la dona per oferir-les allotjament i tenir fàcil accés a les menors.En detectar-se que la família no tenia recursos i la mare patia problemes mentals, els serveis de protecció de menors es van fer càrrec de les nenes, que van ser entregades als serveis noruecs. Allà van explicar el que havien patit.Identificar l'autor va ser complicat perquè només tenien una escassa descripció física i una localització aproximada del domicili, ja que les menors recordaven el camí que feien des de l'estació de tren. Els agents van registrar el domicili, on van trobar material electrònic que està pendent d'analitzar.