En un acte electoral a Màlaga

Actualitzada 25/10/2019 a les 15:37

El líder del PP, Pablo Casado, ha proposat aquest divendres que tots els membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, tan Policia Nacional, com Guàrdia Civil i Mossos, que han participat en l’operatiu per la resposta a la sentència de l’1-O siguin condecorats pels seus comandaments.Ho ha dit en un acte electoral a Màlaga on ha assegurat també que amb el govern de Pedro Sánchez l’atur es redueix 10 vegades menys i l’ocupació creix tres vegades menys que amb els governs del PP.