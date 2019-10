Les 39 persones trobades mortes en un camió a Essex eren de nacionalitat xinesa

El principal sospitós de la tragèdia és un jove nord-irlandès de 25 anys que va arribar a Anglaterra amb el camió des de Bèlgica

Actualitzada 24/10/2019 a les 16:51

Registre de dos habitatges a Armagh

Investigació oberta

Les 39 persones trobades sense vida dins d'un contenidor frigorífic d'un camió en un polígon industrial de la localitat de Grays, en Essex (est d'Anglaterra), eren de nacionalitat xinesa, segons han revelat aquest dijous mitjans locals.La Policia ha detingut al conductor del vehicle, un home de 25 anys, procedent d'Irlanda del Nord, al qual els mitjans de comunicació han identificat com Mo Robinson. El jove roman retingut en una comissaria de Essex, on els agents li interroguen a fi de determinar les circumstàncies de la tragèdia.Els cossos sense vida dels 38 adults i un adolescent van ser trobats en la matinada del dimecres després que els agents rebessin una trucada dels serveis d'emergència.La història es repeteix. La major tragèdia amb immigració il·legal ocorreguda a Regne Unit va ser l'any 2000, quan els funcionaris de duanes britànics van trobar els cossos de 58 persones procedents de la Xina ficats en un camió de tomàquet en el port meridional de Dover.Les forces de l'ordre van registrar la passada nit dos habitatges a Irlanda del Nord en relació amb la troballa dels 39 cadàvers. Els registres es van realitzar en domicilis del comtat d'Armagh, sud de la província britànica, d'on procedeix el conductor del vehicle on es van trobar els cossos en la matinada d'ahir.Mo Robinson, procedent de la localitat nord-irlandesa de Portadown, roman detingut com a sospitós de l'assassinat de les 39 persones.El camió havia arribat en la matinada del dimecres a la localitat de Purfleet, a la vora del riu Tàmesi, en un transbordador procedent de la localitat belga de Zeebrugge, on les autoritats han començat ja una recerca. «No tenim idea en aquest moment de quant temps va estar el camió a Bèlgica, va poder haver estat hores o dies, simplement no sabem», ha dit Eric Van Duyse, portaveu de la fiscalia federal belga, en declaracions citades pels mitjans britànics.L'Agència Nacional del Crim britànica ha indicat, per part seva, que treballa per a identificar a «grups criminals organitzats que van poder haver participat» en aquests fets.La Policia britànica ha assenyalat que la cabina del camió procedeix d'Irlanda del Nord i va recollir el tràiler amb el contenidor en Purfeet, mentre que fonts del Ministeri búlgar d'Exteriors han indicat que el remolc està pel que sembla registrat a Bulgària sota el nom d'una companyia que pertany a un ciutadà irlandès.Les forces de l'ordre treballen per a identificar a les víctimes -38 adults i un adolescent- d'aquest succés que ha causat una gran commoció al país