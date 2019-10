Les despulles de Franco entren al cementiri de Mingorrubio per ser enterrades de nou

La cerimònia serà estrictament privada i estarà oficiada pel prior del Valle de los Caídos i el fill de Tejero

Actualitzada 24/10/2019 a les 15:10

Les despulles de Francisco Franco han entrat al cementiri de Mingorrubio a les 14.41 hores per ser enterrades de nou. Després d'assegurar la integrat del fèretre, que és l'original per desig de la família, han extret el taüt de l'helicòpter i l'han introduït en un vehicle fúnebre, que l'ha portat fins al cementiri. Els familiars, que han arribat després de l'helicòpter, l'esperaven ja a l'interior. Mig miler de persones es concentren a prop del cementiri en contra de l'exhumació, cridant consignes a favor de la dictadura i de Franco. Al panteó de Mingorrubio hi seran els familiars i el prior del Valle de los Caídos, que oficiarà una missa amb un altre sacerdot, el fill del colpista Antonio Tejero. La cerimònia serà estrictament privada.Ja a Mingorrubio, els familiars podran col·locar al fèretre els símbols, les banderes i els elements que considerin oportuns. L'executiu havia proposat a la família la cessió del panteó perquè deixi de ser patrimoni de l'Estat, però la família ho ha rebutjat. El panteó està tancat i no hi pot accedir el públic en general.Fonts de Moncloa han explicat que no s'ha permès l'entrada de la bandera preconstitucional a la basílica del Valle de los Caídos. L'han hagut de deixar a l'entrada i els agents de l'autoritat l'han guardat en un dels cotxes que traslladava la família. El fèretre ha sortit cobert amb un estàndard amb la creu de Sant Ferran, ensenya familiar, i també una corona de llorer amb llaços amb els colors de la bandera d'Espanya.