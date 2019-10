L'ús diari de xarxes socials provoca que el somni en els adolescents sigui «pobre»

Dedicar més de 3 hores a Facebook, Twitter, WhatsApp i altres xarxes influeix en els mals hàbits en dormir

Actualitzada 23/10/2019 a les 16:52

Tipus d'usuaris

L'ús diari de les xarxes socials provoca patrons de somni «pobres» en els adolescents del Regne Unit, segons va alertar aquest dimarts un nou estudi publicat online en la revista britànica BMJ.La investigació, liderada per Holly Scott, de la facultat de Psicologia de la Universitat escocesa de Glasgow, va advertir que dedicar diàriament tres hores o més a navegar per xarxes socials influeix en mals hàbits a l'hora de dormir en adolescents d'aquest país, com, per exemple, quedar-se adormit passades les 23.00 de la nit en setmanes escolars i despertar-se durant la matinada.Si bé existeix una creixent preocupació sobre el possible impacte que té en la salut mental i el benestar dels joves el temps que dediquen diàriament a mirar pantalles, en particular quan utilitzen aquestes xarxes socials, hi ha poques evidències sobre les pràctiques concretes que es donen en aquesta àrea.Per això, en el citat estudi, els investigadors van generar el perfil típic de l'ús de mitjans socials i els patrons de somni entre els adolescents del Regne Unit.Van analitzar informació de 11.872 menors d'edats entre els 13 i 15 anys, que van indicar quant temps passen cada dia visitant xarxes socials o navegant per aplicacions de missatgeria, portals de «networking» o aplicacions com Facebook, Twitter i WhatsApp.Els participants van proporcionar detalls sobre els seus hàbits de somni habituals, com pot ser la hora a la qual es queden adormits i es desperten tant en dies escolars com durant les vacances; quant temps els porta adormir-se o si tenen dificultat per tornar a agafar el son si es desperten durant la matinada.Van observar que una mica més d'un terç -el 33,7%- va assenyalar que dediquen menys d'una hora diària a les xarxes socials, per la qual cosa van ser classificats com a usuaris «baixos».Poc menys d'un terç -el 31,6%- va admetre que utilitzen aquests portals entre 1 i 3 hores al dia, amb el que van ser inclosos entre els usuaris «típics».De la resta, menys del 14% van ser usuaris «elevats» -amb un consum de xarxes de 3 a 5 hores diàries- i al voltant d'un de cada cinc -menys del 21%-, va ser considerat com a usuaris «molt elevats», en passar més de 5 hores al dia navegant per aquests portals.Després de valorar factors com l'entorn familiar o la salut física i psicològica dels participants, els experts van veure que el consum elevat dels mitjans socials va generalment associat a un patró de somni més pobre.En concret, van observar que hi ha un 70% més de probabilitats que els usuaris «molt elevats» de xarxes es quedin adormits després de les 23.00 de la nit en jornades escolars, i després de la mitjanit durant vacances.Van veure així mateix que tant els usuaris «elevats» com els «molt elevats» es despertaven més tard -després de les 8.00- en dies escolars que els consumidors de xarxes «típics».També van comprovar que era més probable que els usuaris «molt elevats» tinguessin problemes per tornar a adormir-se després d'haver-se despertat durant la nit.Per contra, era menys probable que els d'un ús de perfil baix de xarxes socials s'adormissin tard i es despertessin tard.Amb les seves observacions, els autors de l'estudi consideren que cobra pes la idea que els mitjans socials reemplacen el son al mateix temps que alerten que els adolescents que es dormiran més tard estan abocats a «resultats acadèmics i emocionals més pobres».L'estudi puntualitza a més que les noies passen més temps navegant per aquestes aplicacions socials que els nois.