Cs estima en un informe que els danys pels aldarulls a Barcelona superen els 7 MEUR

Els assessors del grup municipal tenen en compte pèrdues per tancament o anul·lació de reserves d'hotels, entre altres

Actualitzada 24/10/2019 a les 17:32

Cs estima en un informe intern que els danys materials pels aldarulls dels darrers dies a Barcelona superen «àmpliament» els 7MEUR. Segons han explicat fonts del partit a l'ACN, la xifra -que és més del doble del càlcul oficial de l'Ajuntament- és una estimació que té en compte l'impacte en el mobiliari urbà però també altres conceptes. Per exemple, a més de calcular també el cost de les hores extres de personal municipal de neteja o seguretat han afegit al càlcul cancel·lacions de vols o pèrdues de comerç per tancament, entre altres. D'altra banda, l'informe, segons expliquen les mateixes fonts, també ha valorat els danys a particulars, com els vehicles cremats arran del foc de les barricades.En roda de premsa dilluns, el primer tinent d'alcaldia Jaume Collboni va anunciar després de reunir-se amb agents econòmics de la ciutat que es crearia un grup de treball precisament per analitzar l'impacte «real» dels aldarulls en l'economia de la ciutat.Preguntat per l'impacte, Collboni ja va dir que encara era aviat per donar xifres, més enllà dels danys associats a destrosses del mobiliari urbà. L'última dada facilitada pel consistori aquest dimecres quantifica els danys a la ciutat ocasionats entre el 14 i el 20 d'octubre en 3.121.664 euros.