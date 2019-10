Comença el procés d'exhumació de Franco: «Arriba España otra vez»

Un dels helicòpters aterra al costat de l'esplanada del Valle de los Caídos

Actualitzada 24/10/2019 a les 11:24

El procés d'exhumació de Francisco Franco ja ha començat a la basílica del Valle de los Caídos. Un dels helicòpters ha aterrat a les 11 del matí al costat de l'esplanada del Valle. El net del dictador Francis Franco ha entrat a la basílica amb una bandera preconstitucional doblegada a la mà. Fonts de Moncloa avisen que la família no pot exhibir cap bandera, i si ho fes els símbols serien retirats. Tampoc hi ha permís per col·locar símbols que exaltin la dictadura fora de la basílica, i si això passés les autoritats podrien obrir el corresponent expedient sancionador. Fora del Valle de los Caídos hi ha una petita concentració de defensors del franquisme. També hi ha un centenar de manifestants a uns 400 metres del cementiri de Mingorrubio.El trasllat en helicòpter és la primera opció, però fins al final de l'exhumació no s'acabarà de confirmar. L'exhumació es fa sota estrictes mesures de seguretat i sense càmeres a l'interior de la basílica, tot i que sí que es retransmetrà la sortida del fèretre, que serà transportat a espatlles de familiars del dictador sense banderes ni honors fins al cotxe fúnebre que l'ha de portar a l'helicòpter, així com l'arribada al Pardo. Moncloa estima que el procés d'exhumació pot durar entre una i tres hores. Quan les restes arribin al cementiri de Mingorrubio, el fill del colpista Antonio Tejero, que és sacerdot, cooficiarà -a petició de la família- una cerimònia a l'interior del panteó familiar.Precisament, a 400 metres de Mingorrubio hi ha un centenar de persones que es manifesten en defensa de Franco i de la dictadura. Estan just al costat del punt d'accés on ja és obligatori acreditar-se, envoltats de tanques. La majoria porta banderes espanyoles, però també n'hi ha de preconstitucionals, amb les fletxes i el jou. Alguns porten indumentària de la legió. En una de les banderes espanyoles es pot llegir 'Franco gràcies'. Han cridat consignes a favor del dictador o 'Arriba Espanya un altre cop', i han escridassat els periodistes. També hi ha un petit grup manifestant-se fora del Valle de los Caídos.