Un home assassina a la seva exparella tallant-li el coll a Dénia en presència de la seva filla d'11 anys

L'home ha accedit a l'habitatge sense autorització

Actualitzada 22/10/2019 a les 19:00

La Policia Nacional de Dénia (Alacant) ha detingut aquesta matinada de dimarts a un home de 55 anys com a presumpte autor de la mort de la seva parella, una dona de 44 anys que ha mort degollada. La filla d'11 anys de la parella estava en l'habitatge en aquest moment i va presenciar els fets.El succés s'ha produït la matinada d'aquest dimarts en l'habitatge de la dona, on sobre les 4.30 hores de la matinada ha accedit sense autorització la seva exparella, de la qual estava separat, i suposadament l'ha degollat amb un ganivet de carnisser. Posteriorment, el suposat autor ha estat detingut.Tant Helena, la dona morta, com la seva exparella són d'origen de rus. La dona comptava amb una ordre de protecció en vigor respecte al seu presumpte assassí i havia denunciat prèviament a l'home.El detingut va entrar a l'habitatge a través del balcó utilitzant una escala. El crim va ser presenciat per la filla menor d'edat, d'11 anys, que va ser qui va fer la segona anomenada als serveis d'emergència. Els crits desesperats de la nena van alertar als veïns de l'edifici del crim. «Ens vol matar, ens vol matar!», cridava la menor.Pocs instants abans s'havia produït un primer avís telefònic de socors per part d'una veïna. Quan van arribar els primers agents de la Policia Nacional, la local i una ambulància, la dona ja havia mort a causa del tall profund en el coll.Al lloc ha acudit una ciutadana russa que fa classes de teatre a la filla d'11 anys, Svetlana, qui ha relatat que sabia que la víctima tenia problemes amb el seu anterior parella i que, segons tenia entès, tots dos havien viscut junts sis mesos. Ha afegit que la morta tenia previst demanar la nacionalitat espanyola, i sobre la seva filla ha apuntat que és «molt bona» i que a causa del detingut a vegades «plorava i se li veia desanimada» perquè tant ella com la seva mare pensaven que aquest els seguia amb cotxe, la qual cosa els provocava «por».El suposat autor ha estat detingut en el mateix habitatge i ha estat traslladat als calabossos de la comissaria de la Policia Nacional de Dénia.